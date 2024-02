المطور العقاري The Ark يطلق أحدث وأقوى مشروعاته في القاهرة الجديدة

أعلن المطور العقاري The Ark عن إطلاقه أهم وأكبر مشروعاته العقارية في القاهرة الجديدة بقلب التجمع الخامس. وذلك خلال حفل كبير أقيم على مساحة مشروع ذا أرك للتطوير العقاري، حيث شهد الحفل حضورًا واسعاً لشخصيات بارزة من مختلف القطاعات، بما في ذلك المستثمر ورجل الأعمال محمد أمين الدخميسي المدير التنفيذي لشركة ذا أرك وعضو مجلس إدارتها، والمهندس مراد حلمي كبير المسؤولين التجاريين بالشركة (CCO)، والمعماري الشهير رائف فهمي الاستشاري العام لمشروعات The Ark، والمهندس عبدالرحمن بدر المدير التنفيذي لشركة Bold Routes والمتخصصة في التسويق العقاري، بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات الهامة والشهيرة.



تأتي هذه الخطوة الكبيرة والهامة كجزء من استراتيجية الشركة لتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية وتقديم تجارب حياتية وعملية هي الأهم والأولى من نوعها، حيث تقع مساحة The Ark والحاضنة لمشروعي CLIFF و EDGE الجديدين في المنطقة الأهم بالقاهرة الجديدة حيث تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب وعلى مساحة واسعة جدا، مما يشكل وصولا سهلا لكافة المرافق والمناطق المحيطة.

أكبر الكيانات الاقتصادية





وقال محمد أمين الدخميسي المدير التنفيذي لشركة ذا أرك وعضو مجلس الإدارة، إن هذا الإطلاق هو مرحلة مهمة وقوية في تاريخ سوق العقارات المصرية، حيث يشارك في المشروع مجموعة من أكبر وأهم الكيانات الاقتصادية في مصر، أهمهم العرجاني جروب، والصافي جروب، وعبدالمقصود جروب، بالإضافة إلى مجموعة أرابيلا، وهو ما أدى إلى خروج هذا المشروع بشكل هو الأقوى في منطقة القاهرة والتجمع الخامس.



وأوضح مراد حلمي، كبير المسؤولين التجاريين بالشركة (CCO)، أن مشروعات ذا أرك خضعت لدراسات وأبحاث طويلة انتهت بتقديم هذا الكم الكبير من المميزات والخدمات، فبجانب موقع The Ark القوي والمتميز، يتميز المشروعان بالعديد من الخدمات والمرافق المتميزة، كأجهزة الأمن والسلامة المحيطة بكافة المساحات، وأجهزة الإطفاء المتطورة، بالإضافة لجراچ سيارات سفلي يصل إلى 4 طوابق تحت الأرض مع إمكانية الوصول السهل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بجانب اعتماد مساحات واسعة من المشروع على الطاقة الشمسية مما يجعله صديقاً للبيئة ومتماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة.

أكبر كمبوند سكني

ويتميز مشروع EDGE بكونه أكبر وأهم كمبوند سكني وخدمي في نفس الوقت، حيث يتسم بأعلى معايير السكن، متميزاً عن غيره بتحقيق أعلى قدر من الرفاهية في وحدات سكنية فاخرة، تم تصميمها بالكامل كي تكون مميكنة (آلية التشغيل) من خلال شركة Vimar الإيطالية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعيش، حيث تتنوع الشقق السكنية ما بين بنتهاوس ودوبليكس واستوديهات بمساحات متفاوتة، ولكل منهم جراچات خاصة بالسيارات مع حمامات سباحة خاصة بكل مبنى، بالإضافة لصالات الچيم وملاعب اسكواش والعديد من قاعات الاجتماعات، أما عن الطوابق الأرضية فتتكون من مساحات تجارية متفاوتة، بالإضافة لمساحات خضراء محيطة بكافة الوحدات ومناطق مخصصة للمشي.



بالمقابل، يقدم مشروع CLIFF أفضل وأرقى بيئة عمل مناسبة لكافة أنواع الشركات، وذلك من خلال تصميم مكاتب عمل راقية استغرقت وقتاً كبيراً في دراستها وتنفيذها بشكل فريد من نوعه، مما يشكل فرصًا للأعمال والتجارة في مجتمع قوي وتصميم متقن. حيث واصل مراد حديثه قائلاً: "نحن ملتزمون بتقديم تجارب حياتية متميزة، ونتطلع إلى أن تسهم هذه المشروعات في إثراء المجتمع المصري، وتحسين جودة الحياة في القاهرة الجديدة. في ذا أرك، نؤمن بأن الابتكار والتميز هما مفتاح تحقيق رؤيتنا لتحويل العقارات إلى أماكن تجمع بين الراحة والاستدامة والتطور الحضري".

وفي حديثه، قدم الدخميسي الشكر لكافة المستثمرين المشاركين بالمشروع، وعلى رأسهم المستثمرين الليبيين شركتي أويا للاستثمار العقاري، ولافيكو للاستثمارات الخارجية، والمستثمرين السعوديين متمثلين في مجموعة الندى الدولية ومجموعة MMS القابضة، كما قدم الشكر لكافة استشاريي المشروع والمتمثلين في: المهندس المعماري رائف فهمي استشاري العام للمشروع، وشركة هيل انتناشيونال استشاري ومدير المشروع، ومكتب الدكتور أسامة عقيل استشاري الطرق TIS، ومكتب الدكتور حسين عقيل استشاري الانشائي للمشروع ICE، ومكتب الدكتور أشرف شوقي الاستشاري الإنشائي للمشروع MCG، كما قدم الشكر لاستشاري التدفئة وتكييف الهواء: شركة MULTICLIMA واستشاري الكهرباء: شركة ESO للاستشارات، واستشاري السباكة ومكافحة الحرائق: شركة MITO Consultant، وشركة OCULUS للتصميم الداخلي، وشركة وينسلو تايلور استشاري الأعمال المدنية، وشركة لونچ بلاك استشاري العلامات التجارية الفاخرة، استوديوهات نارا استشاري الرسوم المجسمة والمتحركة، بالإضافة إلى تقديمه الشكر إلى المقاولون: المشروع المشترك JV CCC وأبناء سيناء، وأرابيلا للإنشاءات، وأخيراً قدم الدخميسي الشكر للمكاتب الاستشارية HKS و ADSA وذلك لما قدموه من مجهودات كبيرة من أجل الخروج بهذا المشروع الكبير.

وأشار المهندس المعماري رائف فهمي، الاستشاري العام لمشروعات The Ark إلى أن المشروع استغرق فترة طويلة جدا بداية من البحث والدراسة حتى التنفيذ والتسليم، شارحاً بذلك كيف يساهم التصميم المعماري بحلول هندسية فريدة لكافة المشكلات الحياتية، وهو ما يوصلنا في النهاية إلى تحقيق الاستراتيجية العامة للمشروع وهي توطين الشعور العاطفي بالسعادة داخل وحدات مشروع ذا أرك، وهذا لم يكن يحدث سوى بجهود التعاون الكبيرة للمستثمرين المشاركين في المشروع.



ويتميز مشروع The Ark أنه نتاج استثمرات وشراكات متعددة، من بين تلك الاستثمارات والمتخصصة في مجال الفنادق والضيافة: Corinthia Hotel وKIMPTON Hotel - IHG و spaces by IWG والذين ساهموا بشراكتهم في تأسيس نظام فندقي وخدمي فاخر هو الأول من نوعه في منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.

وعن العلامة التجارية لمشروعات The Ark كشف محمد السمان المدير العام لشركة لونج بلاك، عن بناء وتصميم العلامة التجارية والهوية البصرية لكلا المشروعين كليف وإيدج، حيث شرح كيف يمكن تجسيد الشعور العاطفي المتمثل في روح السعادة وتوطين الابتسامة في وحدات ذا أرك، مع تحقيق نفس رؤية واستراتيجية المطور الخاصة بالمشروعين في الهوية البصرية للمشروع، بالإضافة لكلمة مهمة عن دور البراندينج في تحقيق نجاح الشركات ورسم صورة ذهنية للمشروع لدى الجمهور، مما أدى في النهاية إلى خروج كلا المشروعين بشكل مدروس بصريا واستراتيجياً بكافة تفاصيله.

وصرح المهندس عبد الرحمن بدر المدير التنفيذي لشركة Bold Routes والمستشار التسويقي لشركة The Ark، أنه يتوقع سهولة بيع المشروع لوجود كافة المميزات المتوقعة من القوة الشرائية في السوق المصري والعربي والعالمي. وبهذا الإطلاق الجديد، يعزز المطور العقاري The Ark مكانته كلاعب قوي في سوق العقارات في مصر، ويؤكد التزامه بتقديم الجودة والابتكار في جميع مشاريعه. ومن المتوقع أن تحقق مشاريع CLIFF و EDGE نجاحًا كبيرًا في السوق، مساهمة بذلك في تعزيز مكانة القاهرة الجديدة كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.