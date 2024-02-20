تعزيز جسور التعاون «المصري-السعودي».. العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم تحقق صادرات بمليار دولار للمساهمة في مشروعات التطوير العقاري بالمملكة

تعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع الدول العربية

زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية

مجالات التعاون تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي

صادرات بمليار دولار للمساهمة في مشروعات

شهد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحضور السفير الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصري - السعودي الذي يضم شركات «وبكو الصناعية - أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للإستثمار - سيتى إيدج المصرية»، بشأن الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، التي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع الدول العربية الشقيقة وجذب الاستثمارات للسوق المصري في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة.

ويمثل التحالف المصري - السعودي كل من ‏ الدكتور "عبد اللطيف المبارك "رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم "لوبكو ALUPCO"، والمهندس "بهاء الدين الشافعي" نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور "خالد عبد المنعم" الرئيس التنفيذي للشركة والدكتور "خالد معتوق" الرئيس التنفيذي لشركتي "أوكتا، وديونز للاستثمار" والدكتور "محمد الدهان" الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج".

وتأتي أهمية هذا التعاون في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية - السعودية خلال الفترة الراهنة، وتعزيزا لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

وأعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع التحالف المصري - السعودي، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975.

وأكد «عبد اللطيف» علي اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية خاصة في ظل توافر مناخ جاذب للاستثمارات وواعد تشهده مصر حاليا، فضلا عن تمتع الهيئة العربية للتصنيع بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، وترحب من خلالها بعقد الشراكات مع الأشقاء العرب في مجالات التصنيع والاستثمار .

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مجالات التعاون تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة، وذلك بما يعادل مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي إقامة شراكات استراتيجية مثمرة وتتطلع لتعزيز التعاون مع التحالف المصري - السعودي في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تدعم مزيد من التوطيد للتعاون بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل واستثمارات كبري ومميزة، فضلا عن زيادة فرص التصدير للسوق السعودي والدول العربية والأفريقية.

من جانبه أشاد "أسامة بن أحمد نقلي"، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالدور الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا علي ترحيب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع علي الشعبين الشقيقين، خصوصا وأن اطراف التحالف لديهم السمعة والقدرات الفنية الإقليمية العالية لتنفيذ هذه البرامج الرائدة.

تصدير منتجات مصرية ذات جودة عالمية

بدوره أشاد الدكتور "خالد معتوق" رجل الأعمال والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للإستثمار، بأهمية هذا التحالف الذي يأتي تتويجا لنجاح "أوكتا والوبكو " في تصدير منتجات مصرية ذات جودة عالمية لقطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية في العامين الماضيين بمشروعات كبرى، في الوقت الذي تعمل كلتا الدولتين علي فتح المزيد من آفاق التعاون بين الجانبين وتوطيد الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين.

وأكد أن "أوكتا" تتمتع بالخبرات اللازمة للتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الإتفاق للتصنيع وإدارة العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد و تصدير الإحتياجات وفقا للمتطلبات والمواصفات العالمية، موضحاً استجابة الشركة لدعوة القيادة السياسية للعمل علي دعم مجالات التصنيع المحلي والتصدير والتعاون بين شركات القطاع الخاص المصري والقطاع الحكومي والشركات العربية والدولية توفيرا لفرص العمل وللعملة الصعبة .

من جهته أوضح المهندس "خالد عبد المنعم"، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم "الوبكو " والرائدة في استثمار وتصنيع مئات المنتجات الصناعية أن الشركة تتمتع بحضور مميز في أسواق ٢٨ دولة عالمية، مشيرا إلى أن هذا التحالف يأتي في اطار ما يشهده السوق العقاري السعودي من نمو كبير، في ظل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة العربية السعودية في ٢٠٣٠.

ولفت إلى أن مجموعة الوبكو الصناعية تعمل علي تحقيق تعاون مع الشركات المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص ,أملين ان يعود هذا التعاون بالنفع على الجانبين .

في حين أكد الدكتور "محمد الدهان" الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج، أن الشركة باعتبارها إحدى كبريات الشركات الوطنية للتطوير العقاري والتابعة لوزارة الإسكان تعمل علي التوسع في تلك التحالفات، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تعبر عن توجه الدولة العام لدعم الاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين الشركات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك توطيد أواصر العلاقات بين الشركات المصرية والعربية، وبناء استراتيجية صناعية متكاملة وصلبة، مع تقديم منظومة تشغيل رقمية وإدارة ذكية تعمل طبقا للمعايير العالمية والاستفادة من الخبرات الوطنية المتنامية في هذا المجال وفقا لتوجيهات وزير الإسكان.