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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دراما رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل "فراولة"

صدى البلد

نشرت منصة watch it صورًا جديدة من كواليس مسلسل “فراولة” ، المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لموسم 2024.

وروجت نيللي كريم، لمسلسلها الجديد الذي تشارك به في رمضان المقبل 2024، ويحمل اسم "فراولة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت نيللي كريم فيديو برومو من المسلسل، وكتبت: "إن شاء الله في رمضان.. يارب يعجبكم ويديكم طاقة إيجابية اللي كلنا محتاجنها".

 

وتجسد نيللي كريم في المسلسل دور فتاة تهتم بعلم الطاقة وقراءة التاروت، وتتغير حياتها لتصبح غنية.

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ “صدى البلد”، إن مسلسل “فراولة” يقدم نيللى كريم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة بطريقة كوميدية.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

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