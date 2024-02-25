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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مشروع رأس الحكمة.. رئيس الغرفة التجارية يعلن مفاجأة عن أسعار السلع

سلع
سلع

أشاد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، بمشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، قائلا:"صفقة تاريخية بمعنى الكلمة".

وأضاف "الوكيل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن المشروع يساعد في جذب السياحة لهذه المنطقة، وأيضا يحقق تنمية لمنطقة في غاية الجمال على الماء.

وتابع “نشكر كل من قام على هذه الصفقة، وهذه الصفقة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، لافتا إلى أن انخفاض الدولار يعطي ثقة للمنتجين وبالتالي يساهم في تراجع أسعار السلع.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في أسعار السلع بعدد كبير في السوق المصري، والسوق يتجه للتوازن مرة أخرى وفقا لمستويات الأسعار العالمية.


 

أحمد الوكيل اسعار السلع الدولار الغرفة التجارية تراجع أسعار السلع تراجع أسعار مشروع رأس الحكمة

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