الفاسد والمغشوش الأبرز.. مشروع قانون جديد يحظر تداول الغذاء في 8 حالات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الأحوال التي يحظر فيها تداول الغزاء أو المواد المتصلة به بغير الحصول علي ترخيص تداول وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة باحلة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الي اللجان المشتركة فيما يلى:

الأحوال المحظور فيها تداول الغذاء

تنص المادة (23) علي أنه يحظر تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، بغير الحصول على ترخيص تداول من الهيئة، كما يحظر تداوله في أى من الأحوال الآتية:



1- إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في أى من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان ضاراً بالصحة.

ب- إذا كان فاسداً.

2- إذا كان تالفاً ويتم الإفصاح عن ذلك.

3- إذا كان تاريخ صلاحيته منتهياً.

4- إذا كان مغشوشاً.

5- إذا كان مجهول المصدر.

6- إذا كان من يتداوله لا يحمل شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لميكروباتها.

7- إذا تمت تعبئته في عبوات غير مدون عليها اسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ.

8- إذا تم بالمخالفة للقرارات والقواعد الفنية الملزمة التي تصدر عن الهيئة في شأن تداول الغذاء، أو القواعد الفنية التي صدرت – قبل تاريخ العمل بهذا القانون – عن كافة الجهات ذات الاختصاص، والمنشورة في الوقائع المصرية.