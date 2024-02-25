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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعكاسات حرب غزة على الأمن القومى المصرى محور نقاش مسئول بالخارجية وقيادي أمريكي

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية يستقبل نائب مساعد الرئيس الامريكي

استقبل السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، كرتس ريد، نائب مساعد الرئيس الأمريكى ومدير مكتب مستشار الأمن القومى بمقر وزارة الخارجية، وشارك في الاجتماع الوزير مفوض كامل جلال، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية.

تناول السفير د. فهمى، الحرب الإسرائيلية على غزة وانعكاساتها الإقليمية بالغة الخطورة، وعلى الأمن القومى المصرى، مطالباً باتخاذ الولايات المتحدة مزيداً من الضغوط على إسرائيل. 

وأعرب السفير د. فهمى عن أسف مصر البالغ لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقض للمرة الثالثة في مجلس الأمن، مبرزاً الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية وآثارها الإنسانية الجسيمة.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً على أهمية دعم النظام الدولى المبنى على القواعد.  

كما تناول السفير د. فهمى، التحدى الذى بات يواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضاً الجهود المصرية للتعامل مع هذه التحديات. 

وشدد السفير د. فهمى على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار خاصة بعد مقتل أكثر من 29 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى بشكل كامل وعدم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال المعايير المزدوجة.
 

حازم فهمي كرتس ريد كامل جلال وزارة الخارجية الامن القومى المصرى إسرائيل الحرب الإسرائيلية مجلس الأمن قطاع غزة

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