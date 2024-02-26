Deepfake.. إعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق.. تفاصيل

وقع الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورجان ضحية لتقنية Deepfake أو ما يُعرف بـ "التزييف العميق"، حيث قام أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلاله ضمن أحد مقاطع الفيديو الترويجية.

وأدان محامو بيرس مورجان مقاطع الفيديو التي تم فبركتها لاستغلال الإعلامي البريطاني، كما أكد أحد الخبراء أن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها مورجان تم التلاعب بها باستخدام تقنية التزييف العميق.

وقام موقع "YouTube" يوتيوب بإزالة مقاطع الفيديو من النظام الأساسي، نظرًا لانتهاكها سياسات الموقع التي تحظر المحتوى المُعالج باستخدام تقنية التزييف العميق، أو تقنيات الفبركة الأخرى.

صورة من الفيديو المفبرك لـ بيرس مورجان

وتثير تقنية التزييف العميق قلقًا واسعًا ومخاوف كبيرة، حيث تعتبر نوعًا جديدًا من الفبركة الإلكترونية، لكن الفارق هو أن المستخدمين لا يستطيعون اكتشاف الفرق بينها وبين الحقيقة.

وفي الفترة الأخيرة، تعرض عددًا من المشاهير لهذه الفبركة كان من بينهم الممثل العالمى الشهير، توم كروز، بالإضافة إلى مسئولين سياسيين منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما.



وتكافح شركات التكنولوجيا لابتكار أدوات لاكتشاف تقنية التزييف العميق، حيث تعمل عدد من الشركات ومن بينها إنتل لإطلاق أدوات يمكنها الكشف الفوري لهذه التقنية بعدما طورت أول أداة من نوعها لاكتشاف التقنية Deepfake حيث يمكن للتقنية التعرف على وكشف الفيديو المزيف بنسبة نجاح تبلغ 96%.