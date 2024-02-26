عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Deepfake.. إعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق.. تفاصيل

إعلامي بريطاني شهير
إعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق

وقع الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورجان ضحية لتقنية Deepfake أو ما يُعرف بـ "التزييف العميق"، حيث قام أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلاله ضمن أحد مقاطع الفيديو الترويجية. 

 

وأدان محامو بيرس مورجان مقاطع الفيديو التي تم فبركتها لاستغلال الإعلامي البريطاني، كما أكد أحد الخبراء أن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها مورجان تم التلاعب بها باستخدام تقنية التزييف العميق. 

 

وقام موقع "YouTube" يوتيوب بإزالة مقاطع الفيديو من النظام الأساسي، نظرًا لانتهاكها سياسات الموقع التي تحظر المحتوى المُعالج باستخدام تقنية التزييف العميق، أو تقنيات الفبركة الأخرى.  

صورة من الفيديو المفبرك لـ بيرس مورجان

وتثير تقنية التزييف العميق قلقًا واسعًا ومخاوف كبيرة، حيث تعتبر نوعًا جديدًا من الفبركة الإلكترونية، لكن الفارق هو أن المستخدمين لا يستطيعون اكتشاف الفرق بينها وبين الحقيقة. 

 

وفي الفترة الأخيرة، تعرض عددًا من المشاهير لهذه الفبركة كان من بينهم الممثل العالمى الشهير، توم كروز، بالإضافة إلى مسئولين سياسيين منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما. 


وتكافح شركات التكنولوجيا لابتكار أدوات لاكتشاف تقنية التزييف العميق، حيث تعمل عدد من الشركات ومن بينها إنتل لإطلاق أدوات يمكنها الكشف الفوري لهذه التقنية بعدما طورت أول أداة من نوعها لاكتشاف التقنية Deepfake حيث يمكن للتقنية التعرف على وكشف الفيديو المزيف بنسبة نجاح تبلغ  96%.  

 

 

 

 

بيرس مورجان إعلامي بريطاني شهير تقنية deepfake تقنية التزييف العميق التزييف العميق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

الرئيس السيسي يُتابع حالة "فتاة الشروق".. ووالدة حبيبة تعرب عن امتنانها: كتّر ألف خيره

ترشيحاتنا

تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال شهر رمضان| صور

مصر تخطف لقب دورى الشباب العالمي لـ الكاراتيه بالفجيرة

Deepfake.. إعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق.. تفاصيل

عاجل.. مسؤولة أمريكية كبيرة تزور الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية والأردن.. الأسبوع الجاري

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور

راقصة في القطار.. تحرك عاجل من سكك حديد الهند بعد فيديو صادم

بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ