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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالذكاء الاصطناعي.. شركات كبرى تتجسس على موظفيها.. تفاصيل

شركات كبرى تتجسس
شركات كبرى تتجسس على موظفيها

كشفت تقارير أن عدة شركات كبرى قد استخدمت تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي للتجسس على الموظفين والتطفل على رسائلهم أثناء العمل من المنزل. 

 

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فإن عدد كبير من الشركات الكبرى من بينها وول مارت، ودلتا، T-Mobile، وشيفرون وستاربكس، تراقب محادثات الموظفين على تطبيقات المراسلة باستخدام برنامج من شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تدعى "Aware". 

 

ويقال إن البرنامج الخاص بـ "Aware" يقوم بفحص الأنظمة الأساسية لتطبيقات وأدوات العمل مثل Slack وMicrosoft Teams بحثًا عن الكلمات الرئيسية التي قد تشير إلى عدم رضا الموظفين والمخاطر المحتملة على السلامة.

 

وتدعي الشركة أنها قامت بالفعل بتقييم ما يصل إلى 20 مليار رسالة فردية من أكثر من 3 ملايين موظف.

 

وكان نظام العمل من المنزل قد أفسح المجال لإجراء المزيد من محادثات الموظفين عبر الإنترنت. 

 

الذكاء الاصطناعي تجسس تجسس على الموظفين العمل من المنزل AWARE

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