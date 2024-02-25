فستان مثير | شاهد هيفاء وهبي في أجرأ إطلالاتها

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأحدث جلسة تصوير جريئة من داخل غرفة نومها الخاصة بأحد الفنادق، وكعادتها شاركت جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "هيفاء" بإطلالة مثيرة ولافتة للأنظار، حيث ارتدت توب جريئا باللون الأسود، ما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء تسريحة مميزة حيث تركت خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الناعمة الهادئة.

أحدث أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.