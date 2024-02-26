فاروق جعفر: هناك استقرار فني وإداري في الزمالك سينعكس على نتائج الفريق

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يملك عددا من اللاعبين المميزين، مشددا على أن الفريق سيطر على مجريات لقاء أبو سليم الليبي أمس في الكونفدرالية.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المُذاع على قناة الزمالك: "الانسجام سيأتي مع الوقت خلال الفترة المقبلة، والزمالك بدأ المباراة بشكل جيد، واستطاع تسجيل هدف في الشوط الأول، وبدأ الشوط الثاني بنفس القوة ونجح في تسجيل الثاني".

وأضاف: "أداء الزمالك سيتحسن مع الوقت، وهناك استقرار فني وإداري في القلعة البيضاء سينعكس على نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة".