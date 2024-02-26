فاروق جعفر: عبد الله السعيد صفقة مميزة.. والزمالك فريق كبير

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب أن يتحد الجميع خلف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك فريق كبير والفترة الماضية كان يمر بظروف صعبة ولكن الفترة الحالية يوجد استقرار إداري، وهو الأمر الذى انعكس على أداء الفريق سواء من صفقات جديدة أو التعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأضاف: "عبدالله السعيد صفقة مميزة ومن أكثر اللاعبين اجتهادا ويقوم بواجبات دفاعية وهجومية ولاعب خط الوسط هو الأكثر مجهودا بين اللاعبين، وأتمنى أن يكون هناك منافسة قوية بين جميع لاعبي الزمالك".