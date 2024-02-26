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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بتعزمنا على حمام محشى.. حسن أبو الروس يكشف علاقته بغادة عادل

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

كشف الفنان حسن أبو الروس عن كواليس تصوير مسلسله الأخير حالة خاصة والذى شارك فى بطولته بجانب غادة عادل وطه دسوقي.

وقال أبو الروس خلال ندوته فى صدى البلد أنه غادة عادل كانت من أقرب الناس له فى كواليس تصوير المسلسل، مشيرا أنها كانت حريصة دائما على جلب الطعام إلى فريق عمل المسلسل وخاصة الحمام المحشي قائلا: “غادة عادل دي قصة وحكاية وكانت علطول بتعزمنا على حمام محشي فى الكواليس”.

وأضاف أبو الروس أن غادة عادل من أكثر الشخصيات المرحة فى اللوكيشن وهو ما جعله يقوم بتصوير فيديوهات كوميدية تجمعما على برنامج التيك توك ونالت الفيديوهات اعجاب عدد كبير من الجمهور.

 



وحل الفنان حسن أبو الروس ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير حالة خاصة والذى شارك فيه بتقديم شخصية المحامي عز.

وحرص صدى البلد على تكريم أبو الروس بعد سلسلة من النجاحات المتتالية سواء على مستوى التمثيل أو الغناء أو حتى إحياء الحفلات اللايف.

وتحدث أبو الروس خلال الندوة عن كواليس تصوير مسلسل حالة خاصة والاستعدادات التى قام بها لتقديم شخصية المحامي عز.

كما كشف أبو الروس عن الصعوبات التى واجهته أثناء تحضيره لهذه الشخصية، مؤكدا أن النجاح الكبير لمسلسل حالة خاصة فاق كل التوقعات.
 


 

مسلسل حالة خاصة 

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطه الدسوقي.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها .

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج أماني النجار، إلا أنه تغيب عن الحضور، لتواجه مشكلة انتهاء فترة اقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الأخيرة.

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة أفكار نادين حيث ادعي انه استطاع برفقة رام الله ان يجد حل لقضية انتحار .

حسن أبو الروس حالة خاصة غادة عادل طه دسوقي

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