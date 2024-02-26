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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

90 شهيدًا الليلة الماضية .. جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفيات خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 92 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، مشيرة إلى أن العشرات لا زالوا مفقودين تحت الأنقاض، وتمنع قوات الاحتلال نقلهم إلى المستشفيات.

وقالت الوزارة، إن قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى ناصر في خان يونس، ومستشفى الأمل، وقصفت 9 منازل في محيط مستشفى ناصر، كما شنت غارات جوية في محيط المستشفى الأوروبي ما أودى بحياة عدد من الفلسطينيين.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، بأن القوات الإسرائيلية، استهدفت منزل عائلة الزرد في حي الزيتون بغزة، ما أودى بحياة 15 شخصاً من العائلة، كما قتلت عشرات المواطنين ممن كانوا يحاولون الحصول على بعض الدقيق من شاحنات المساعدات عند مفترق النابلسي في منطقة تل الهوى غرب غزة.

من جانب آخر، وصف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، الاثنين، الأوضاع في شمال القطاع بأنها كارثية، موضحًا أن قوات الاحتلال تمنع دخول المكونات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية، تستهدف طواقم الهيئة، ما يحول دون الوصول إلى عشرات الجثامين في الطرقات بمدينة غزة، كما دمرت كافة المراكز والمعدات والآليات، لافتاً إلى أن الهيئة لم تواجه مثل هذه المعاناة في الحروب السابقة.

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