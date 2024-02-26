بكاميرا 180 ميجابكسل.. موبايل Honor الجديد بمواصفات تتحدى الجميع

إلى جانب هاتف Honor Magic V2 RSR الرائد القابل للطي، جلبت الشركة أيضًا هاتف Magic6 Pro إلى الأسواق العالمية ، ويصبح بذلك أول هاتف ذكي في العالم يتميز بكاميرا تلسكوبية بدقة 180 ميجابكسل.

كان الهاتف قد تم عرضه لأول مرة في الصين الشهر الماضي، وبالتالي فإن النسخة العالمية تأتي بنفس المواصفات أيضًا. يعتبر Honor Magic6 Pro منتجًا رائدًا مع مجموعة من المواصفات المتميزة.

يبدأ تصميم Honor Magic6 Pro بإطار مسطح ووحدة كاميرا دائرية، وهو مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP68، يتميز الجهاز بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة. الشاشة مزودة بطبقة حماية NanoCrystal Shield التي يُقال إنها تجعلها مقاومة للصدمات 10 مرات أكثر.

يأتي هاتف Honor Magic6 Pro بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.80 بوصة مع نتوء على شكل حبة دواء للكاميرا الأمامية، تسمي Honor هذا النتوء "Magic Capsule" ولديه وظيفة مشابهة لـ "Dynamic Island" في هواتف آيفون، تتمتع الشاشة بدقة عرض FHD + ومعدل تحديث تكيفي 120 هرتز وذروة سطوع 1600 نيت، كما يدعم الهاتف تقنية Dolby Vision و HDR Vision، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف أيضًا على خفت PWM عالي التردد 4320 هرتز، وخفت ديناميكي، وشاشة ليلية وفقًا للإيقاع اليومي، والمزيد.

في قسم التصوير، يحتوي Honor Magic6 Pro على نظام كاميرا ثلاثي رائد. يتكون الإعداد من مستشعر عريض للغاية بدقة 50 ميجابكسل مع مجال رؤية 122 درجة، يوجد مستشعر رئيسي Ultra HD بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.3 بوصة مع فتحة قابلة للتعديل تلقائيًا تتراوح من f / 1.4 إلى f / 2.0. كما أنه يدعم OIS. أخيرًا، يتميز الهاتف بعدسة تلسكوبية كبيرة مقاس 1/1.49 بوصة بدقة 180 ميجابكسل، مما يجعله الأول في الأسواق العالمية. يحتوي على فتحة f / 2.6، ودعم OIS، وتقريب بصري 2.5x، وتقريب رقمي 100x. توجد أيضًا العديد من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي من شأنها أن تجذب عشاق التصوير الفوتوغرافي.

من حيث الأداء، تم تجهيز Honor Magic6 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. توجد شريحة Honor C1 + RF لتحسين الاتصال وشريحة أمان منفصلة Honor S1 لحماية الخصوصية، يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت.

يستمد قوته من بطارية سيليكون-كربون بسعة 5600 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 66 وات. يأتي هاتف Magic 6 Pro مع نظام التشغيل MagicOS 8.0.

يتوفر هاتف Honor Magic6 Pro باللون الأبيض الجليدي والأزرق البحيري والأخضر والأرجواني والأسود، ويبلغ سعره 1299 يورو. تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف اليوم مع توفره بدءًا من 1 مارس. كما سيتم الإعلان عن هاتف Magic 6 Pro RSR الشهر المقبل بالتعاون مع Porsche Design.