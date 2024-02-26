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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الحالة المرورية اليوم الاثنين 26 فبراير 2024

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 26 فبراير 2024.

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وهناك شوارع أخرى تشهد سيولة مرورية، وعلى طريق الكورنيش نجد أن هناك كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

ويشهد الكورنيش المتجه للمؤسسة بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر، توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند السير من العباسية تجاه غمرة، فإن هناك سيولة مرورية.

ويشهد محور النصر كثافات مرورية وصولا للمنصة، وبدأت تظهر كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، كما ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء ازدحاما واسعا، وشهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان فإنه يشهد ازدحاما نسبيا. 
 

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