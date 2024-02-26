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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

أشار بحركة للمصورين..
أشار بحركة للمصورين.. شاهد رد فعل كيم كاردشيان على ابنها

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلامية والممثلة ومصممة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان بصحبة أطفالها الثلاث وأشار أحدهم بشكل غير متوقع بحركة غير أخلاقية للمصورين!

أظهر مقطع الفيديو كيم كاردشيان وأطفالها الثلاث وهم يخرجون من سيارتهم أمام المصورين، ثم فوجئت بإشارة نجلها (سينت) بحركة غير أخلاقية للمصورين وهو يبتسم ويضع "ماصة" في فمه.

تصرف فوري

على الفور، قامت (كاردشيان) بالإمساك بيد نجلها وإنزالها بينما يضحك الأخير ثم أشارت بيدها لأطفالها لاصطحابها والمضي قدمًا في طريقهم.

وتمتلك الناشطة الاجتماعية والإعلامية وسيدة الأعمال والممثلة ومصممة وعارضة الأزياء الأمريكية شهرة واسعة حول العالم. كما أن لديها 4 أبناء من أزواجها الاثنين (لاعب كرة السلة كريس همفريز وأيقونة الراب كاني ويست) وهو بنتان (نورث وشيكاغو) وولدان.

ووقع الطلاق رسميًا بين كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست في نوفمبر 2022 بسبب خلافات غير قابلة للحل. كما أمرت المحكمة أن يدفع (ويست) 200 ألف دولار شهريًا لإعالة أطفالهم.

وبعد قرارها دراسة القانون في عام 2021 لتصبح محامية مثل والدها الراحل روبرت كاردشيان، قررت (كاردشيان) أخذ استراحة تعليمية بسبب كثرة انشغالاتها.

كيم كاردشيان نجلها سينت المصورين حركة غير أخلاقية اليد

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