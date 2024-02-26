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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدث لناخبين في نيو هامبشاير.. تزوير صوت بايدن بتقنية الذكاء الاصطناعي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أقر مستشار الحزب الديمقراطي ستيف كريمر بتزوير صوت الرئيس جو بايدن، في مكالمات هاتفية مع ناخبين في ولاية نيو هامبشاير، إذ دعاهم فيها إلى عدم المشاركة في الانتخابات الحزبية الداخلية.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، باشرت الشرطة الأمريكية تحقيقا في هذا الأمر.

وقال كريمر للشبكة: "قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، بدأت في إجراء مكالمات هاتفية مع 5000 ديمقراطي من المرجح أن يقوموا بالتصويت".

وأضاف: "تم إنشاء النسخة الآلية من صوت الرئيس جو بايدن باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتاحة بيسر عبر شبكة الإنترنت".

وأكد أنه يتعين على السلطات اتخاذ خطوات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، لافتًا: "باستثمار قدره 500 دولار فقط، يمكن لأي شخص تكرار مكالمتي. هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة من جميع الجهات التنظيمية والمنصات."

وكان كريمر يعمل مع عضو الكونجرس دين فيليبس، وهو منافس بايدن في المعركة من أجل تمثيل الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

بايدن مكالمات هاتفية الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الانتخابات التمهيدية الانتخابات الحزبية الداخلية ولاية نيو هامبشاير

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