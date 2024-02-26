يطبق من اليوم| قرار عاجل من وزير التموين لتجار الذهب.. اعرف التفاصيل

يشغل بال محبين وعشاق معادن الذهب معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، مع انخفاض أسعار الذهب، واستقرت أسعار الذهب عقب موجة من الانخفاضات المتتالية والتي تكون بلغت 30% من سعر الجرام بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية.

قرارات جديدة لتجار الذهب

وكانت هناك مطالب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، من أجل التيسير على التجار بإمكانية التسجيل بالمصلحة كشرط لمزاولة المهنة.

واستجابة من مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية للتيسير علي التجار للتسجيل بالمصلحة كشرط لمزاولة المهنة كما نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٩٤ بسنة ٢٠٢٣، فقد وافق اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بدءا من اليوم 26 فبراير 2024 علي عدم اقتصار التسجيل علي المكاتب الرئيسية بالجمالية ومدينة العبور ومصر الجديدة.

وتتلقي مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بالإسكندرية وقنا ومكتب موازين دمنهور طلبات تسجيل التجار لاستخراج تصريح مزاولة المهنة طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2023 الخاص بضرورة التسجيل بالمصلحة لمزاولة مهنة تجارة الذهب، والذي يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين الذي يشترط للتسجيل وجود سجل تجاري ساري ومجدد وبطاقة ضريبية وبيان للمقر المعد لهذا النشاط.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة هي خطوة جديدة في اطار التعاون المثمر بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات، متوجها باسم اعضاء مجلس إدارة الشعبة بخالص الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات بخالص الشكر علي التفهم وسرعة إصدار القرار، مشيرا إلي أهمية تعميم نظام التسجيل علي كل المكاتب المتاحة للمصلحة بالمحافظات.

قانون الرقابة على المعادن الثمينة

ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إن القرار يعد تسهيلا كبيرا علي التجار بكافة المحافظات لإنهاء التسجيل دون عناء السفر لمحافظة القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات، لافتا إلي دعم وزارة التموين المستمر لكافة الجهود المخلصة لضبط وتطوير المنظومة التجارية لكافة السلع.

ويشهد سوق الذهب موجة من التراجعات خلال الآونة الأخيرة إذ وصل سعر جرام الذهب إلى 2900 جنيه بعدما وصل إلى 4200 جنيه أى بتراجه نحو 1300 جنيه، ويقبل المواطنين على متابعة أسعار الذهب أولا بأول باعتباره الملاذ الآمن الذي يحافظ على قيمة العملة من الانهيار او التضخم.

والجدير بالذكر، أن هناك القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2030.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2040.6 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي: