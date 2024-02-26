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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2030.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2040.6 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

في الأسبوع الماضي، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه "ليس في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة، مما أكد رهانات المستثمرين على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية لن تتم قبل يونيو .

ويرى مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة "في وقت لاحق من هذا العام"، على الرغم من بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى من المتوقع في يناير.

وأظهر محضر الاجتماع أن معظم صناع القرار في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.

وتتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 68% للخفض في يونيو، وفقا لأداة مراقبة مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، فإن زيادة الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفع المستثمرين إلى مبادلة ممتلكاتهم في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4% إلى 896.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 968.23 دولار. وهبطت الفضة 0.4% إلى 22.86 دولار للأوقية.

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