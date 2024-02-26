خريجو عمران هندسة عين شمس يحصدون الجائزة الأولى والثالثة من DAIDA العالمية 



فاز خريجو برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة الأولى والثالثة في المسابقة الدولية لأفضل رسائل الماجستير في العام 2023 والتى تقدمها مؤسسة DAIDA العالمية المرموقة للأطروحات الحضرية.

ويعد هذا هو العام الثاني على التوالي الذي يحقق فيه خريجو البرنامج من الدفعه العاشره هذا الإنجاز الرائع. وما يجعل إنجاز هذا العام أكثر تميزًا هو حصول اثنين من الخريجين على المركز الأول والثالث عن أطروحتهما التي تم تسجيلها وإعدادها ومناقشتها في جامعة عين شمس.

وقد شهدت المسابقة هذا العام التنافس بين 38 أطروحة مقدمه من 20 معهدًا في 6 دول، وقد تنافست جميعها تحت شعار " مدن للجميع: الاهتمام بالمهمشين"، حيث اقترح المتنافسون أفكارًا لمدن شاملة للجميع في 26 مدينة في 7 دول.

ومن بين المتنافسين الموهوبين، فازت جيريشا سيثي من الهند بالجائزة الأولى عن أطروحتها المتميزة بعنوان " لمن الحق؟ لمن المدينة؟ الادعاءات المتضاربة والخلافات حول "الحق في المدينة" للمناطق العشوائية في دلهي ، الهند "، وقد أشرف على أطروحة جريشة الأستاذ الدكتور محمد صالحين من جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة أستريد لاي من جامعة شتوتجارت، وهى الجامعة الشريكة لجامعة عين شمس في طرح البرنامج.

علاوة على ذلك، حصلت ميرنا ماهر لبيب من مصر على الجائزة الثالثة عن أطروحتها الاستثنائية بعنوان " تأثير الخصائص التصميمية للشوارع علي التنقل المستقل للأطفال ودراسة الحالة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديد وقد أشرف أيضا على أطروحة ميرنا الأستاذ الدكتور محمد صالحين من جامعة عين شمس و الدكتورة منال أبو العلا من جامعة بنها.

وتعتبر جائزة مؤسسة DAIDA العالمية للأطروحات الحضرية هي حدث دولي مرموق يهدف إلى تكريم ودعم خريجي الماجستير في الهندسة المعمارية، الذين يساعدون من خلال عملهم على تحسين البنية التحتية الحضرية والظروف المعيشية للفئات الضعيفة في المدن سريعة النمو في الاقتصادات النامية.

يُضاف هذا الإنجاز الأخير الذي حققه خريجو برنامج IUSD إلى سجله الحافل بالنجاحات في هذه المسابقة. حيث فازت ديانا باريرا سالازار بالجائزة الثالثة في عام 2022 تحت موضوع التغير المناخي، بينما حققت ماريا فالفيردي نفس التميز وفازت بالجائزة الأولى في عام 2020 تحت موضوع المياه والتنمية.

وقد تم تأسيس برنامج ماجستير العلوم في العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بجامعة عين شمس في العام 2011 وتخرج منه حتى الأن ما يزيد عن 200 طالب من أكثر من 30 دولة، حيث يجتذب البرنامج الطلبة من كافة القارات نظراً لما يوفره من مناخ بحثي وتطبيقي وتنوع ثقافي تطور على مدار 13 عام منذ إنشائه، وايضاً لارتباطه بالعديد من الجامعات العالمية وتواصله الدائم مع مجموعة مميزة من الأساتذة والباحثين من كافة الدول التي يتم التعامل معها وأيضاً العديد من المؤسسات الدولية في اطار شراكات ومشروعات بحثية متنوعة نعتزم استثمارها والتوسع فيها مع إطلاق مسار الدكتوراه.