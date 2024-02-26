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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

صدى البلد

 تلقت الأجهزة الأمنية  بلاغا من أمن كمبوند شهير، يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة، أو موعد مسبق، وحاول الدخول عنوة.

شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو اديب 

تمكنت الشرطة من القبض على الشاب المتهم واعترف انه عامل "دليفري" في أحد مطاعم الأسماك (26 عاما) وانه حاول اقتحام فيلا عمرو أديب لابلاغه بأنه حلم بعمرو أديب في منامه، وقرر التوجه إليه لمقابلته، إلا أنه منع لعدم وجود موعد أو إبلاغ عمرو بقدوم شخص لزيارته، وتم تسليمه إلى رجال المباحث.

نستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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