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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس بنك أبوظبي الأول: المشاركة في تمويلات مشروع رأس الحكمة مجزية لكل البنوك

صدى البلد


أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول-مصر، أن البنك جاهز لكافة الطلبات التي قد يقدمها المستثمرون مستقبلا للمشاركة في مشروع رأس الحكمة الممول من الجانب الإماراتي بقيمة ١٥٠ مليار دولار .

أضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد ، خلال إعلان القوائم المالية للبنك عن العام المالي الماضي والمنتهي في 2023، أنه حتي الآن لم يتم تقديم أي طلبات من جانب العملاء من الشركات أو المستثمرين في الوقت الحالي نظرا لحداثة الاعلان عن المشروع بين الحكومة المصرية وشركة ابوظبي التنموية القابضة ، مؤكدا أنه مع ضخامة المشروع ماليا وتنفيذيا سيكون هناك تواجدا من جانب المطورين وشركات التطوير العقاري والسياحي وغيرها وبالتالي ستكون فرصة كبيرة لكل البنوك المحلية و الأجنبية دون الاقتصار علي بنك أبوظبي الاول فقط .
اشار الي أن المشاركة في ذلك المشروع من شأنها تحقيق لعوائد مجزية سواء للبنك أو العملاء وهي محل اهتمام من الجانب الاماراتي بوجه خاص .

التطوير العقارى البنوك المحلية الحكومة المصرية العام المالي القوائم المالية المستثمرين بنك ابوظبى الاول

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