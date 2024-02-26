عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

صدى البلد

هناك خطأ يرتكبه الكثير من الناس خلال استخدام مياه الحنفية مما قد يجعل الشرب أو الطهي أو حتى تنظيف الأسنان به غير آمن»، هكذا كشف موقع «chroniclelive» في تقرير مطول حول خطأ شائع يرتكبه الملايين خلال استخدام مياه الصنبور.

 

لا ينبغي عليك أبدًا القيام بالطهي أو شرب المياه أو تنظيف أسنانك من الصنبور الساخن، حتى لو كان ذلك فقط لملء المقلاة حتى الغليان.

قد تعتقد أنك توفر الوقت عن طريق استخدام الماء الساخن من الحنفية عند محاولة غلي الماء، ولكن وفقًا لهيئة تفتيش مياه الشرب (DWI)، لا ينبغي عليك القيام بذلك مطلقًا لأنه ينطوي على خطر أكبر للتلوث بالمعادن مثل النحاس والرصاص، والتي يمكن أن يكون لها آثار فورية أو طويلة المدى على الصحة.

عليك فقط استخدام الماء البارد من المطبخ للشرب والطهي»، هكذا أطلقت هيئة تفتيش مياه الشرب العالمية تحذيراتها، مؤكدة أنه لا ينصح باستخدام الماء من الصنبور الساخن للشرب لأنه يمكن أن يحتوي على مستويات مرتفعة من المعادن، مثل النحاس.

 

 يجب استخدام الحنفية المتصلة بمصدر إمداد المياه الرئيسي للشرب أو إعداد الطعام أو تنظيف الأسنان، ومع ذلك، إذا كانت مياه الشرب الخاصة بك تأتي من خزان تخزين، فسيكون استخدامها آمنًا إذا كان الخزان سليمًا، تم تصميمه وتركيبه بشكل صحيح والحفاظ عليها في حالة جيدة»، هكذا أكمل.

إن شرب الماء الذي يحتوي على كميات صغيرة من الرصاص يمكن أن يكون ضارًا، حيث يمكن أن يؤثر على نمو الأطفال ويسبب مشاكل في الكلى والقلب لدى البالغين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

نوع من السرطان.. فرح الزاهد تكشف إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة شاب صحفي

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

كأنهم إخوات.. شاهد| آخر ظهور لابنة مني زكي وأحمد حلمي

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

ترشيحاتنا

الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر: مشروع "رأس الحكمة" من الصفقات المهمة للقطاع العقاري في مصر

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر يناير

مجلس النواب يوافق علي 3 اتفاقيات .. تعرف عليها

السعودية تحذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية

توجيه عاجل من السلطات السعودية للمواطنين والمقيمين بشأن هلال رمضان

لطلاب المدارس والجامعات.. أفصل طرق المذاكرة خلال شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

فيديو

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ