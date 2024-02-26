توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

هناك خطأ يرتكبه الكثير من الناس خلال استخدام مياه الحنفية مما قد يجعل الشرب أو الطهي أو حتى تنظيف الأسنان به غير آمن»، هكذا كشف موقع «chroniclelive» في تقرير مطول حول خطأ شائع يرتكبه الملايين خلال استخدام مياه الصنبور.

لا ينبغي عليك أبدًا القيام بالطهي أو شرب المياه أو تنظيف أسنانك من الصنبور الساخن، حتى لو كان ذلك فقط لملء المقلاة حتى الغليان.

قد تعتقد أنك توفر الوقت عن طريق استخدام الماء الساخن من الحنفية عند محاولة غلي الماء، ولكن وفقًا لهيئة تفتيش مياه الشرب (DWI)، لا ينبغي عليك القيام بذلك مطلقًا لأنه ينطوي على خطر أكبر للتلوث بالمعادن مثل النحاس والرصاص، والتي يمكن أن يكون لها آثار فورية أو طويلة المدى على الصحة.

عليك فقط استخدام الماء البارد من المطبخ للشرب والطهي»، هكذا أطلقت هيئة تفتيش مياه الشرب العالمية تحذيراتها، مؤكدة أنه لا ينصح باستخدام الماء من الصنبور الساخن للشرب لأنه يمكن أن يحتوي على مستويات مرتفعة من المعادن، مثل النحاس.

يجب استخدام الحنفية المتصلة بمصدر إمداد المياه الرئيسي للشرب أو إعداد الطعام أو تنظيف الأسنان، ومع ذلك، إذا كانت مياه الشرب الخاصة بك تأتي من خزان تخزين، فسيكون استخدامها آمنًا إذا كان الخزان سليمًا، تم تصميمه وتركيبه بشكل صحيح والحفاظ عليها في حالة جيدة»، هكذا أكمل.

إن شرب الماء الذي يحتوي على كميات صغيرة من الرصاص يمكن أن يكون ضارًا، حيث يمكن أن يؤثر على نمو الأطفال ويسبب مشاكل في الكلى والقلب لدى البالغين.