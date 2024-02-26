البورصة تربح 32 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية حوالي 32 مليار جنيه مسجلا مستوى 2.005.319 تريليون جنيه مقابل 1.973.706 تريليون جنيه.



ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.53% ليصل إلى 28.545 نقطة.

وارتفع المؤشر إيجي إكس 70 للاسهم المتوسطة بنسبة 0.95% ليسجل 7.615 نقطة.كما ارتفع المؤشر إيجي إكس 100 الاوسع انتشارا بنسبة 1.36% ليصل إلى 10.545 نقطة.

وزاد المؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.04% ليصل إلى 35.289 نقطة، كما ارتفع المؤشر egx30 للعائد الكلي بنسبة 2.38% ليسجل 12.136 نقطة.

