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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصلوا لبيوتنا الكهرباء .. توجيه من محافظ المنوفية بشأن هؤلاء

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


إلتقي اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أهالى قرية الكوم الأخضر بشبين الكوم يلتمسوا الموافقة علي توصيل خدمة التيار الكهربائى لمنازلهم  ، وعلي الفور وجه المحافظ بإتخاذ اللازم وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

 جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

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وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء باتخاذ اللازم نحو طلب أهالي قرية منشأة السادات بشأن الموافقة على رصف طريق " نادر – منشأة السادات " والذي يربط بين محافظتي المنوفية والبحيرة كونه طريق هام وحيوي وبحث امكانية ادارجه ضمن الخطة ، كما وجه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن  بناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء والعرض عليه ، كما وافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية ميت عافية بشبين الكوم تلتمس الموافقة على استخراج تصريح حفر وردم أمام منزلها وذلك في ضوء الضوابط المنظمة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة  .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استخراج تصريح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى شكاوى المواطنين

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