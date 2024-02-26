«صحة الأسرة والمجتمع».. بدء المؤتمر العلمى الثانى عشر بتمريض عين شمس

نظم قسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة عين شمس مؤتمره العلمى الثانى عشر بعنوان " صحة الاسرة والمجتمع فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠"، يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير الجارى ، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د سحر موسى سليمان ، عميد الكلية ،أ.دسهام جرجس راغب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و اشراف أ.د أميمة محمد عصمت رئيس القسم.

تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية منها التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى إطار تحقيق الصحة الجيدة للأسرة والمجتمع ، كما ناقش دور الذكاء الاصطناعي فى المجال ودور البحث العلمى فى الارتقاء به.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على تحقيق الصحة والرفاهية التامة للأسرة والمجتمع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ، ويسعى لتصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة التى تؤثر بالسلب على صحة الأسرة والمجتمع ، وتعزيز الوعى الأسرى فيما يتعلق بالفحص الذاتى للثدى والصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسياً وخدمات تنظيم الأسرة.