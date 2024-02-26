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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«صحة الأسرة والمجتمع».. بدء المؤتمر العلمى الثانى عشر بتمريض عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم قسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة عين شمس مؤتمره العلمى الثانى عشر بعنوان " صحة الاسرة والمجتمع فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠"، يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير الجارى ، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين ،  رئيس جامعة عين شمس ، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د سحر موسى سليمان ، عميد الكلية ،أ.دسهام جرجس راغب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و اشراف أ.د أميمة محمد عصمت رئيس القسم.

تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية منها التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى إطار تحقيق الصحة الجيدة للأسرة والمجتمع ، كما ناقش دور الذكاء الاصطناعي فى المجال ودور البحث العلمى فى الارتقاء به.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على تحقيق الصحة والرفاهية التامة للأسرة والمجتمع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ، ويسعى لتصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة التى تؤثر بالسلب على صحة الأسرة والمجتمع ، وتعزيز الوعى الأسرى فيما يتعلق بالفحص الذاتى للثدى والصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسياً وخدمات تنظيم الأسرة.

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