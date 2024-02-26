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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. ورضا عبد العال يوجه تحذيرا عاجلا لـ حسام حسن

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

اشتية: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني
قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، منذ الثلاثاء الماضي.


بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" كولر يجمد ثلاث نجوم من فريق الأهلي على رأسهم كهربا.. والخطيب يتدخل".


النهارده الظهر .. الأرصاد توجه رسالة لسكان هذه المحافظات
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنه من المتوقع نشاط  الرياح اليوم بعد فترة الظهيرة، حيث يكون نشاط الرياح بين الـ30كم/ساعة لـ40 كم/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ويكون هذا النشاط مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، محذرة من الأتربة والرمال المثارة وارتفاع قيم درجات الحرارة.


الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة .. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إننا نشهد ارتفاعات أخرى بقيم درجات الحرارة عن الأمس، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، واليوم ترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن الأمس وتسجل درجات الحرارة 26، لأننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية، وهي كتل مرتفعة بدرجات حرارتها، واليوم سيكون ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة، ضمن موجة الارتفاعات التي نشهدها منذ بداية الشتاء.


دبلوماسي سابق: مصر تواصل جهودها المكثفة لدعم الفلسطينيين
قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إنّ الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة؛ لدعم الأشقاء في فلسطين، حيث أصبح لها خبرة كبيرة في مجال التوسط بين الدول لوقف نزيف الدم، ووقف الأعمال العسكرية الجارية في قطاع غزة من قصف وإبادة جماعية.


100 معرض رئيسي لـ«أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.. تفاصيل
قال الإعلامي مصطفى كفافي، مُقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ الدولة المصرية تُنظم كل عام معرض «أهلا رمضان» في القاهرة وجميع المحافظات، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والسلع الرمضانية.


رضا عبد العال يوجه تحذيرا عاجلا لـ حسام حسن.. تفاصيل
وجه الكابتن رضا عبد العال نجم المنتخب المصري السابق، رسالة هامة لـ حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب المصري، بعد قرارات بعض اللاعبين بالتراجع عن الاعتزال الدولي.


عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك ارتفاعات في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، موضحة أن درجة الحرارة كانت 23 درجة، ولكن اليوم ستكون 26 درجة.


منتجي الدواجن: استهلاك الفراخ في رمضان يرتفع مما يسبب زيادة في الأسعار
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الحالية هناك تراجع في أسعار الدواجن، ولكن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة 25 لـ 30%.

 

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