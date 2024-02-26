عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد سوق الماي وتشطيباته النهائية

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التى تشهدها المحافظة بكافة القطاعات ، رافقه نائبه  محمد موسي ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، رؤساء الوحدات المحلية لمركز شبين الكوم ومدينة سرس الليان .


بدأت الجولة بتفقد المحافظ سوق الماي بشبين الكوم علي مساحة 770 م2 بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 6.5 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بنسبة إنجاز 75% ، وأضافت المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تركيب الجمالونات الحديد والصاج والصيانة ليصبح سوق نموذجي مطور مزود بكافة الخدمات والمرافق ،حيث سيضم السوق 3 محال تجارية و 27 باكية مفتوحة مغطاة بجمالون وغرفة إدارية ومخزن ودورات مياه ، فضلاً عن إمداد السوق بكشافات إنارة ومراوح كهربائية وتأمينه بكاميرات مراقبة.

وصلوا لبيوتنا الكهرباء .. توجيه من محافظ المنوفية بشأن هؤلاء

محافظ المنوفية يدشن المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير للأسر الأولى بالرعاية

 ووجه المحافظ بتزويد عدد المحال في السوق من 3 الي 10 محال التجارية بهدف توفير فرص عمل جادة لشباب القرية وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر .
كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للسوق النموذجي " المرحلة الثانية " بمدينة سرس الليان علي مساحة 400 م2 بتكلفة مليون و 800 ألف جنيه ، حيث تم انشاء عدد 11 محل تجاري و 19 باكية مفتوحة وتم تزويد السوق بخدمات المياه والكهرباء ، ووجه المحافظ بتشكيل إدارة متخصصة لإدارة السوق وصيانته والحفاظ عليه لضمان ظهوره بالشكل الحضاري مع بحث إمكانية زيادة عدد المحلات التجارية لإتاحة الفرصة للشباب وتوفير فرص عمل بمدينة سرس الليان .
وأكد المحافظ حرصه الدائم لمتابعة كافة المشروعات التنموية التى تتم على أرض المحافظة وتذليل أي معوقات تواجه العمل وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأبنية التعليمية الهيئة العامة للأبنية التعليمية المشروعات التنموية والخدمية توفير فرص عمل محال تجارية محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

كسر فى القدم .. ظهور صادم لـ شيرين رضا مع منى الشاذلى

أحمد عيسي : 90 % من السياحة الوافدة عبر الطيران

بعد وفاته.. تعرف على مصير مقعد النائب علي عطوة تحت قبة «الشيوخ»

شكري: مصر تحرص على التشاور مع أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

حياة جحيم.. فلسطين تطالب مصر بالتدخل لإنهاء معاناة المعتقلين داخل سجون الاحتلال

بعد إعلان روسيا انتصارها.. الجيش الأوكراني يعترف بهزيمته في لاستوشكينو شرق البلاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ