وكيل صيدلة عين شمس: فوائد صحية للصيام أبرزها يقوي المناعة ويحسن المزاج

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة ، يحل علي الجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة التي تساهم بشكل كبير في حصول الجسم عليها، في شهر رمضان والصيام.



وأكد أستاذ المناعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الصيام يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، فيعمل علي خفض مستويات السكر بالدم، وأيضا يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول، ولذا يعمل على تقوية المناعة.



وقدم أبوشنب نصائح لتقوية الذاكرة:

تناول المأكولات البحرية لأنها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتعمل على تنشيط الذاكرة، ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتويها أوميجا 3، وينصح بتناول السمك 3 مرات أسبوعيا.



التفاح من أهم الفواكه المفيدة لتقوية الذاكرة، وهو يحمي من التهابات الخلايا الدماغية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، ولهذا ينصح بتناول ثمرة من التفاح يوميًا لأفضل النتائج.



تعمل الشوكولاتة على تدفق الدم إلى الدماغ، كما تعمل على تنبيه الدماغ، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.



البيض ينشط الذاكرة فهو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة، وبالتالي الزيادة من التركيز والانتباه .



قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تنظيم الوقت ، ووضع جدول بما يريد الطالب إنجازه، أهم خطوات النجاح للطالب خاصة في شهر رمضان الكريم.

وأضافت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ،أن هناك خطوات يجب أن يتباعها الطالب خلال شهر رمضان الكريم حتى يكون الصيام غير مجهد وتتمثل في تنظيم الوقت ، وتحديد هدف للطالب.

وأكدت الدكتورة أمل شمس ، إن أفضل أوقات للمذاكرة يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر مشددة على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع ،إلي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي الذي يمد الإنسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة،وهناك أطعمة تساعدك على التركيز.