عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل صيدلة عين شمس: فوائد صحية للصيام أبرزها يقوي المناعة ويحسن المزاج

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة ، يحل علي الجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة التي تساهم بشكل كبير في حصول الجسم عليها، في شهر رمضان والصيام. 
 

وأكد أستاذ المناعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الصيام يعمل علي تقوية الجهاز المناعي،  فيعمل علي خفض مستويات السكر بالدم،  وأيضا يعمل على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول، ولذا يعمل على تقوية المناعة. 
 
وقدم أبوشنب  نصائح  لتقوية الذاكرة:

تناول المأكولات البحرية لأنها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتعمل على تنشيط الذاكرة، ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتويها أوميجا 3، وينصح بتناول السمك 3 مرات أسبوعيا.
 

 التفاح من أهم الفواكه المفيدة لتقوية الذاكرة، وهو يحمي من التهابات الخلايا الدماغية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، ولهذا ينصح بتناول ثمرة من التفاح يوميًا لأفضل النتائج.
 

تعمل الشوكولاتة على تدفق الدم إلى الدماغ، كما تعمل على تنبيه الدماغ، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.
 

البيض ينشط الذاكرة فهو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة، وبالتالي الزيادة من التركيز والانتباه .
 

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تنظيم الوقت ، ووضع جدول بما يريد الطالب  إنجازه، أهم خطوات النجاح للطالب خاصة في شهر رمضان الكريم.

وأضافت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ،أن  هناك خطوات يجب أن يتباعها الطالب خلال شهر رمضان الكريم حتى يكون الصيام غير مجهد وتتمثل في تنظيم الوقت ، وتحديد هدف للطالب.

وأكدت الدكتورة أمل شمس ، إن أفضل أوقات للمذاكرة يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر مشددة  على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع  ،إلي ضرورة اتباع  نظام غذائي صحي  الذي يمد الإنسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة،وهناك أطعمة تساعدك على التركيز. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر: مشروع "رأس الحكمة" من الصفقات المهمة للقطاع العقاري في مصر

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر يناير

مجلس النواب يوافق علي 3 اتفاقيات .. تعرف عليها

السعودية تحذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية

توجيه عاجل من السلطات السعودية للمواطنين والمقيمين بشأن هلال رمضان

لطلاب المدارس والجامعات.. أفصل طرق المذاكرة خلال شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

فيديو

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ