جامعة الإسكندرية تستعرض الخطط البيئية المختلفة وتقارير القوافل الطبية وأنشطة الكليات

أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهتمام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بوضع خطة متكاملة لتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وحل جميع المعوقات التى تواجهها ورفع كفائتها إلي جانب الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد خطط تدريبية له.

وأضاف نائب رئيس الجامعة خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنه جاري أعمال تطوير المنتدي البحري لنادي أعضاء هيئة التدريس فاروس بناء علي توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لتقديم خدمة مميزة لأعضاء المنتدي.



واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة شيرين خطاب وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث ومنسق الجامعة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ،حول عدد من الملفات البيئية المرتبطة بالجامعة مثل إعداد خطة إخلاء والطوارئ وخطة سنوية لإدارة الأزمات والكوارث ومراجعة خطط إجراءات السلامة والصحة المهنية لكل كليات ومعاهد الجامعة والتدريب على طرق مكافحة العدوي بالمنشأت الجامعية وكذلك إعداد برنامج لفصل وتدوير المخلفات مع تحديد إحتياجات كل كلية من صناديق القمامة المخصصة لفصل المخلفات، برنامج ترشيد إستهلاك الطاقة فى الكليات والمعاهد من خلال إحلال كل اللمبات بأخري ليد موفرة، ترشيد استهلاك المياه واستخدام موفرات المياه وكذلك الممارسات الخاصة بالتنوع البيولوجى ومكافحة التصحر .



واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية إلي منطقة كينج مريوط بالتعاون مع نادي انرويل كابيتال وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها 650 حالة في مختلف التخصصات الطبية، والقافلة المنظمة إلي منطقة الكابلات بالعامرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبلغ إجمالي عدد الحالات بها 450 حالة.



ووافق المجلس علي تجديد تعيين الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة عضوا من الخارج بالمجلس لمده عامين.



واستعرض المجلس عدداً من التقارير والأنشطة الخاصة وورش العمل والندوات العلمية والمبادرات والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية وفصول محو الأمية وملتقيات التوظيف بكليات الجامعة خلال شهري يناير وفبراير 2024.