أحداث غير متوقعة.. عبير فؤاد تفجر مفاجأة لجميع الأبراج

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن اكتمال قمر الثلج في السبت الماضي وهو ينبئ بمحادثات جادة في الأيام القادمة.

وأشارت فؤاد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قد ينتج عن ذلك على مستوى عامة الناس، حالة حزن، وقلق، وخوف، وتوتر في العلاقات الشخصية، وتطرّف في الأفكار.

ونوهت عبير فؤاد، أن على جميع مواليد الأبراج، استخدام القوة العاطفية المتزايدة للتغلب على أي تحديات في العلاقات، وأن ننظر بصدق وتوازن على علاقتنا بالآخرين، ومن المهم أن ننتبه لأن أي إظهار للمشاعر السلبية قد يضاعف المشاكل.

وتابعت رغم ذلك، في 28 فبراير (الأربعاء القادم)، اقتران الشمس مع عطارد وزحل، وأيضا اقتران عطارد مع زحل، يُعتبر وضعا فلكيا مثاليا ينتج عنه طاقة تفاؤل، وتفكير بنّاء، وميل عام للتفكير الجاد.

أما على المستوى الدولي، قالت عبير فؤاد، أن الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس، قد تتضمن حديثًا جادًا عن القضايا الدولية الصعبة خاصة القضايا المزمنة في الشرق الأوسط، ومحاولة وضع أهداف طويلة المدى، وبحث كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، حينئذ قد يهب البعض للقيام بواجبهم، وتحمُّل مسؤولياتهم، واستغلال سلطاتهم لاتخاذ قرارات مهمة.