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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة عبد اللطيف: تقييم جوميز الحقيقي أمام الأهلي فى نهائي كأس مصر

صدى البلد

 

قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن التقييم الحقيقي للمدرب الجديد للفارس الأبيض جوزيه جوميز هي مباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تقييم جوزيه جوميز الحقيقي أمام النادي الاهلي، هو مدرب مبشر ولكن يظل تقييمه فى المباريات الكبيرة والصعبة مثل مباراة النادي الأهلي.

وأضاف:" الفوز فى الكونفدرالية أمس أمام أبوسليم الليبي كان شئ جيد، وأعجبني عمر جابر وموتيابا، وجوميز كان جيد فى التعامل مع المباراة، ومن المهم أن يستمر الفريق بالفوز من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية.

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