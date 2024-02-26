وزير الخارجية الأوكراني: مصادرة الأصول الروسية المجمدة بالغرب عادل وقانوني

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة بالدول الغربية أمر عادل وقانوني.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن مصادرة هذه الأموال ستساعد في التعويض عن بعض الدمار الذي سببته روسيا وتساعد في الدفاع عن أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ووصف كوليبا، تصرفات بعض الأفراد والمؤسسات في الغرب بالنفاق لأنها لا تزال تعرقل ذلك من خلال اللجوء إلى الشكليات المتطرفة والادعاء بانتهاك سيادة القانون.

وأضاف كوليبا: "لقد ساعد بعض المصرفيين والمؤسسات الغربية القلة الروسية في غسل وإيداع أموالهم القذرة لعقود من الزمن، ولا أتذكر أن أياً منهم كان يتجادل بشأن سيادة القانون عندما يتعلق الأمر بتلك الأموال غير المشروعة".

في الوقت نفسه، أشار الوزير الأوكراني إلى التزام روسيا بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل من أعمال العدوان المسلح وتقويض ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ تدابير مضادة للأفعال غير المشروعة دوليا.

كما انتقد كوليبا المتشككين الذين يخشون أن تؤدي المصادرة إلى زعزعة استقرار النظام المالي الغربي ووفقا له، فقد رفض الخبراء ذوو السمعة الطيبة هذه المخاوف بالفعل.

وشدد الوزير الأوكراني على "أننا نعمل بنشاط مع شركائنا، حيث أن القرار الجماعي لمجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي من شأنه أيضًا تقليل أي مخاطر من هذا القبيل".

ويعتقد أنه بعد مصادرة الأصول الروسية، سوف يفكر المعتدون الآخرون مرتين قبل ارتكاب أعمال مماثلة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن أكثر من 300 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي ستكون كافية لاستعادة البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، و3500 مؤسسة تعليمية، وأكثر من 1200 منشأة طبية، وبناء محطة جديدة للطاقة الكهرومائية.