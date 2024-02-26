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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر تضامنى مع الصحفيين الفلسطينيين.. الأربعاء

صدى البلد

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم مؤتمر تضامنى مع الصحفيين الفلسطينيين، وضد العدوان الصهيونى المستمر على الأشقاء الفلسطينيين.

وبالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمى للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، يبدأ المؤتمر بقاعة محمد حسين هيكل الساعة 2 ظهرًا بعد غدٍ الأربعاء 28 فبراير بكلمة نقيب الصحفيين خالد البلشى، وكلمة عبر الفيديو لنقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين ناصر أبوبكر.

ويتضمن المؤتمر شهادات حية من قلب غزة لصحفيين فلسطينيين، بينهم الإعلامية الفلسطينية خولة الخالدى، التى قضت ما يزيد على 100 يوم تحت القصف الصهيونى، والصحفى الفلسطينى خالد أبوسلطان أحد مصابى العدوان الصهيونى الغاشم على ناقلى الحقيقة.

يذكر أن صواريخ ورصاص الاحتلال قتل منذ السابع من أكتوبر الماضى، أكثر من 130 صحفيًا، وعاملًا فى قطاع الإعلام خلال حرب الإبادة الجماعية.

كما يواصل الاحتلال استهداف منازل الصحفيين بالتدمير، وقتل عائلاتهم، الذى طال عشرات المنازل المأهولة مما تسبب باستشهاد العشرات من عائلات الصحفيين فى قطاع غزة.

ونزح أكثر من 1500 صحفى فى قطاع غزة، يعمل معظمهم فى مراكز عملهم المنتشرة بالمستشفيات ومراكز الإيواء، ورغم ذلك فإن الاحتلال يستهدفهم بشكل مباشر أثناء تأديتهم لمهامهم ورسالتهم المهنية والإنسانية.

وقامت قوات الاحتلال بقصف وتدمير 73 مؤسسة إعلامية فى قطاع غزة، من بينها 21 إذاعة محلية، 15 وكالة أنباء محلية ودولية، 15 فضائية محلية ودولية، 6 صحف محلية، 3 أبراج بث، و13 مؤسسة خدمات صحفية.
وتعرض أكثر من  65 صحفيًا للاعتقال خلال الفترة نفسها.

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