توجيه هام من طارق النبراوي للمهندسين بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي

عقدت النقابة العامة للمهندسين اليوم الاثنين 26 فبراير، مؤتمرًا صحفيا لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمستشار فوزي عمر- رئيس اللجنة القضائية المركزية المشرفة على الانتخابات، والأستاذ الدكتور ياسر صقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

انتخابات نقابة المهندسين

كما شارك في إعلان نتيجة الانتخابات الدكتور مهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة وكيل اللجنة العليا للانتخابات، والدكتور مهندس هشام سعودي– وكيل النقابة، والمهندس محمود حامد عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر – أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة – الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي– أمين الصندوق المساعد، وعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

كما شارك به أعضاء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة بينهم المهندس جمال المهدي، المهندس كريم الكسار، المهندس عمرو الأدهم، المهندس حامد عبدالعال.

وخلال كلمته قال المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين: "نتطلع في المرحلة الجديدة من العمل النقابي إلى استمرار الجهد والعمل لخدمة المهندسين والنقابة والوطن".

وأضاف: "على الجميع احترام إرادة الجمعية العمومية للنقابة واحترام ما أسفرت عنه الانتخابات لتتحرك النقابة إلى الأمام وتؤدي رسالتها ومهمتها وواجبها حتى عام 2026".

من جانبه قال الدكتور ياسر صقر– رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: "تمت انتخابات المهندسين بمظهر مشرف ومحترم وراقٍ يليق بمهندسي مصر".

وأضاف: "تشرفت بإدارة المنظومة الانتخابية بنقابة المهندسين، بالتعاون مع الزملاء أعضاء لجنة الانتخابات الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتخرج الانتخابات نزيهة وشفافة ومعبرة عن إرادة جموع المهندسين".

وقال المستشار فوزي عمر– رئيس اللجنة القضائية المركزية المشرفة على انتخابات المهندسين، إن "الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل عبر 25 لجنة عامة و248 لجنة فرعية".

وأضاف: "تلقت اللجنة عددًا من الشكاوى من بعض المحافظات، واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية حيالها، وتم فض أحراز انتخابات اللجنة الفرعية بالجيزة، وإعادة الفرز والرصد، وتبين سلامة كافة الأعمال التي شهدتها الانتخابات".

وجاءت نتائج انتخابات الشعب كالتالي:

* شعبة الهندسة الكهربائية فوق السن:

1 – كريم علاء الدين عبد الموجود أحمد (1738 صوتًا).

2 – أحمد السيد محمد عبدالرازق (1711 صوتًا).

3 – ماجد أحمد عرفة حامد المغربي (1530 صوتًا).

4 – محيي الدين عبد الحي عبده عبدالحفيظ غنيمي ( 1455 صوتًا).

5 – هشام محمد أمين عبدالله البيومي ( 1372 صوتًا).

* شعبة كهرباء تحت السن:

1 – أحمد عبدالحكيم عبدالعليم عبده (1578 صوتًا).

2 – عبداللطيف حسني عبداللطيف عبدالغني (1448 صوتًا).

* شعبة ميكانيكا فوق السن:

1 – عبدالله إبراهيم عبدالرحيم دهينة ( 1362 صوتًا).

2 – عزة إبراهيم دسوقي محمد (1146 صوتًا).

3 – عفاف عبدالحي عبدالعزيز زيدان (1051 صوتًا).

4 – محمد عبدالعاطي عدنان (1025 صوتًا).

5 – منال عبدالعزيز علي مكاوي (942 صوتًا).

* شعبة ميكانيكا تحت السن:

1 – محمد سعد عسران محمود (1158 صوتًا).

2 – أحمد محمد رضوان محمود عبدالنبي (896 صوتًا).

* شعبة مدني فوق السن:

1 – زينب محمد محمد حسين شاور (2597 صوتًا).

2 – زينب إبراهيم عبد الشافي إسماعيل (2231 صوتًا).

3 – هشام أحمد السعيد المناوي (1942 صوتًا).

4 – السيد حسن أحمد عبدالرحمن (1883 صوتًا).

5 – وليد أحمد فؤاد محمد (1847 صوتًا).

* شعبة مدني تحت السن:

1 – محمد ثروت فتح الباب أبو الفتوح (2890 صوتًا).

2 – محمد مرسي صابر مرسي (1953 صوتًا).

* شعبة عمارة فوق السن:

1 – محمد حموده محمد فتح الله (938 صوتًا).

2 – معتز محمود طلبة محمد الرجبي (781 صوتًا).

3 – فاطمة عبدالحليم أحمد إسماعيل (734 صوتًا).

4 – ابتسام خضر عبدالحميد إبراهيم (702 صوتًا).

5 – أحمد السيد عبدالفتاح السيد الزيات (695 صوتًا).

* شعبة عمارة تحت السن:

1 – محمد عبدالحميد محمد بدير محمد الزمر (616 صوتًا).

2 – عبدالعظيم محمد عبدالعظيم عبدالله (461 صوتًا).

* شعبة الغزل والنسيج فوق السن:

1 – سمير أحمد أبو الفتوح علي (221 صوتًا).

2 – الأمير محمد إمام منصور إمام (191 صوتًا).

3 – محمد سيد أحمد محمد عزام (189 صوتًا).

* شعبة الغزل والنسيج تحت السن:

1 – رنا ممدوح عبده سلامة صالح (253 صوتًا).

2 – يوسف أسامة محروس قبيصي (242 صوتًا).

* شعبة كيمياء ونووي فوق السن:

1 – إبراهيم إسماعيل إبراهيم (297 صوتًا).

2 – حسن أحمد عبدالمنعم فرج (292 صوتًا).

3 – منال جابر عبدالعال مراد (251 صوتًا).

* شعبة كيمياء ونووي تحت السن:

1 – عبدالله عصام محمد حسنين محمد (287 صوتًا).

2 – أحمد محمد أحمد سليمان (276 صوتًا).

* شعبة تعدين وبترول وفلزات فوق السن:

1 – أحمد عرفة حسين أحمد (389 صوتًا).

2 – محمد فتحي محمد نصر الدين (256 صوتًا).

3 – منال محمد متولي صبيحة (246 صوتًا).

* شعبة تعدين وبترول وفلزات تحت السن:

1 أحمد زكي أحمد محمد البطل (434 صوتًا).

2 – محمد أيمن خليل محمد الفخراني (214 صوتًا).

وعقب إعلان النتيجة وقع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين نتائج الانتخابات.