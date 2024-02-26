عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 18 منظار معدة وقولوني بوحدة المناظير بمستشفى بلبيس

صدى البلد

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور.

أضاف وكيل صحة الشرقية انه يستمر عمل وحدة مناظير الأطفال بمستشفى بلبيس المركزي، على قدم وساق، والتي تم تجهيزها وتفعيلها منذ عدة أشهر، وتعد الوحدة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، حيث قامت الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور رفعت الصعيدي استشاري الكبد والحميات، والدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتورة بسنت القللي طبيب مقيم كبد وجهاز هضمي، بإشراف الدكتور سعيد عبدالعزيز مدير المستشفى، بإجراء ١٨ منظار معدة وقولوني للأطفال والكبار، بالإضافة إلى إجراء مناظير مرارية بقسم الباطنة بالمستشفى، ضمن ٢ لستة مناظير بالمستشفى، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم أخذ العينات اللازمة من المرضى، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، الي أن ذلك يأتي بعد دعم وزير الصحة والسكان مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد تكليف وكيل وزارة الصحة بالشرقية للإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، بتفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الإدارة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، كما تشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة، لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ ملايين جنيه، دعما من وزارة الصحة والسكان.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.

استشاري الكبد التجهيزات الطبية الجهاز الهضمي الدكتور هشام مسعود الفحوصات الطبية اللازمة الفحوصات الطبية بمحافظة الشرقية رفع كفاءة الخدمات الطبية رفع كفاءة الخدمات صحة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يكشف مصير "زيزو" وياسر إبراهيم من المشاركة بنهائي كأس مصر

"الأسعار اتهبدت جامد".. عزة مصطفى تزف بشرى سارة للمواطنين

النيابة العامة تجري تفتيشا في مركز إصلاح وتأهيل المنيا

الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة اشتيه ويكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

وزير الداخلية يؤكد لنظرائه العرب ضرورة دعم وتطوير آليات التعاون الأمني.. صور

استجبنا للوسطاء.. بيان عاجل من حماس بشأن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ