إجراء 18 منظار معدة وقولوني بوحدة المناظير بمستشفى بلبيس

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور.

أضاف وكيل صحة الشرقية انه يستمر عمل وحدة مناظير الأطفال بمستشفى بلبيس المركزي، على قدم وساق، والتي تم تجهيزها وتفعيلها منذ عدة أشهر، وتعد الوحدة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، حيث قامت الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور رفعت الصعيدي استشاري الكبد والحميات، والدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتورة بسنت القللي طبيب مقيم كبد وجهاز هضمي، بإشراف الدكتور سعيد عبدالعزيز مدير المستشفى، بإجراء ١٨ منظار معدة وقولوني للأطفال والكبار، بالإضافة إلى إجراء مناظير مرارية بقسم الباطنة بالمستشفى، ضمن ٢ لستة مناظير بالمستشفى، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم أخذ العينات اللازمة من المرضى، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، الي أن ذلك يأتي بعد دعم وزير الصحة والسكان مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد تكليف وكيل وزارة الصحة بالشرقية للإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، بتفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الإدارة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، كما تشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة، لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ ملايين جنيه، دعما من وزارة الصحة والسكان.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.