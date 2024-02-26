العرابي: مصر تحرص على دعم استقرار وأمن السودان

أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن مصر تحرص على دعم استقرار وسلامة السودان، وتبذل جهودًا حثيثة واتصالات مكثفة لتجنب المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وإراقة دماء الشعب السوداني.



جاء ذلك في كلمة السفير محمد العرابي أمام لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم /الاثنين/، وذلك في ضوء محاولات المجلس المصري للشئون الخارجية لإيجاد مبادره سودانية لإحلال السلام في تلك الدولة العربية والجارة الشقيقة.



وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن مصر تولي السودان أهمية بالغة ليس فقط لكونه امتدادًا للأمن القومي المصري من الناحية الجنوبية بل من منطلق دورها المحوري في تعزيز الاستقرار بمحيطها الإقليمي ولاسيما بدول الجوار المباشر، علاوة العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



وتابع العرابي أن القاهرة أجرت العديد من الاتصالات الإقليمية والدولية، منذ اندلاع الأزمة هناك، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مشددًا على دعم مصر الكامل للشعب السوداني في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ولاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية بالبلاد.



وأوضح رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن مصر سخرت مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة في السودان سعيًا لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، مشيرًا إلى موقف مصر الثابب تجاه الأزمة السودانية والمتمثل في ضرورة استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية.



وأبرز العرابي أن مصر لا تؤمن بوجود أي حل عسكري للأزمة في السودان، وترى ضرورة التعاون الدولي للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتعزيز الحوار بين أطراف النزاع.



وذكر باستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان في 13 يوليو الماضي؛ لبحث سبل إنهاء الصراع، إذ طالبت بوضوح، خلال المؤتمر، بتسهيل كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجاً، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.



واستطرد أن القاهرة دعت كذلك دول الجوار السوداني إلى توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة في السودان، واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل القضية، بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.



وطالب العرابي، كافة الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار وصوت العقل والحكمة وإعلاء مصلحة الوطن فوق اي اعتبار للحفاظ على وحدة واستقرار السودان، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد الجاري، الأمر الذي ينذر بانزلاق الوضع إلى منحنى أكثر خطورة.



كما قام السفير صلاح حليمة، عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، بتقديم عرض كامل أمام لجنة الشئون الأفريقية "بالنواب" حول جهود المجلس المصري في البحث عن حلول و مخرج للأزمة الراهنة التي تشهدها السودان وذلك في إطار تواصله مع مختلف القوي السودانية.