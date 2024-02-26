"مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة 1 مارس 2024، حيث جاءت تحت عنوان :" مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان".

مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق يوم الجمعة المقبل عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: (مجالس العلم وتلاوة القرآن والاستعداد لرمضان)، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وضمن جهودها لتكثيف الفعاليات والأنشطة الدعوية في شهر رمضان المبارك يسرنا أن ننشر ملتقى الفكر الرمضاني لعام 1445هــ - 2024م بمسجد (الفتح)، الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد كبير من القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين .

يأتي ذلك بعد نشر ملتقى الفكر (1) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وملتقى الفكر (2) بمسجد ناصر الكبير بالفيوم ، وملتقى الفكر (3) بمسجد (خاتم المرسلين) بالجيزة ، وملتقى الفكر (4) بمسجد (عمر بن عبدالعزيز) بمديرية أوقاف بني سويف، وملتقى الفكر (5) بمسجد (السيد يوسف) بمديرية أوقاف الأقصر.

الأوقاف: بمناسبة الشهر الكريم توزيع 5000 زي أزهري قبل رمضان

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، وبمناسبة الشهر الكريم أعلنت الوزارة عن بدء توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الأزهري السابع للأئمة، وعددهم (5000) إمام، وذلك بمحافظات : (الشرقية– كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الإسكندرية – القاهرة – بني سويف - الدقهلية – البحيرة – الغربية – الجيزة - القليوبية - قنا - المنيا - الإسماعيلية - جنوب سيناء - الفيوم - دمياط - مطروح - شمال سيناء - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان).

وطلبت من المعلن أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الأحد 3 / 3 / 2024م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية. اضغط هنا

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