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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام عين شمس تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 استضافت كلية الإعلام جامعة عين شمس الندوة التوعوية التى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الإدمان....المخاطر والأضرار".

الندوة تم تنظيمها تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، د. هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، وتحت إشراف د. سلوي سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور كلاً من د. رشا محمد رشاد باحث بصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس والوزراء، د. أحمد عبد الشافي مسئول السموم بمصلحة الطب الشرعي ولفيف من طلاب كلية الإعلام.

تأتي فعاليات الندوات التوعوية عن "الإدمان....المخاطر والأضرار" والتي من المقرر اقامتها تباعاً بجميع كليات الجامعة.

تناولت الندوة أنواع المخدرات الإصطناعية ومنها العقاقير الصيدلانية التي تدخل في الجسم عن طريق الاستخدام الخاطئ من الفرد كعلاج الشلل الرعاش، ومضادات الاكتئاب، علاج الأعصاب والمهدئات ومع كثرة تلك الأدوية يمكن إدمانها، ومنها مواد تصنيعية ليس لها استخدام طبي وتتم صناعتها في معامل غير  شرعية وتستخدم كمادة مخدرة كالميثامفيتامين والتقنيات المصنعة والمهلوسة.

أشارت الندوة لأهمية دور الأسرة بوصفها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات، وذلك من خلال فهم طبيعة المشكلة وإدراك أساليب الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر ومعرفة طبيعة دورها في العلاج والتأهيل في حالة وقوع أحد أفرادها في إدمان المخدرات.

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