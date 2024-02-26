تفاصيل الدورة الرابعة لـ مهرجان "Film O'Clock"

كشف مهرجان Film O'Clock الدولي، عن تفاصيل دورته الرابعة التي من المقرر إقامتها في الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، في القاهرة.

تضم فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الذي تقدمه شركتا Creatrix Fama و Mockra Productions، بدعم من DACIN SARA ومؤسسة ABI، مجموعة قوية من الأفلام القصيرة والكلاسيكية، هذا بجانب مجموعة لقاءات مع صناعة السينما.

فيما تتألف لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة من الفنان المصري علي قاسم، الذي شارك في العديد من الأعمال الهامة من بينها فيلمي "ليل/خارجي" لأحمد عبد الله، الذي عرض في مهرجان تورنتو، وفيلم "أبو صدام" لنادين خان الذي شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أول عروضه، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات التي تصدرت قوائم المشاهدة.

بالإضافة إلى علي قاسم، تضم اللجنة أيضُا الفنانة البلغارية يانا تيتوفا، التي اشتهرت بمساهماتها في كل من المسرح والسينما، إذ أن أول فيلم من إخراجها كان بعنوان "جرعة من السعادة - A Dose Of Hapiness"، ويعد أعلى فيلم بلغاري ربحًا لعام 2019، مما عزز مكانتها كموهبة صاعدة في السينما العالمية.

ويرأس لجنة التحكيم المخرج الروماني رادو جوده، ذو الرؤية الخاصة، الذي حازت أعماله الرائدة، بما في ذلك "المصباح مع الغطاء - Lampa cu caciula" و"مضاجعة سيئة الحظ أو محتوى جنسي هزلي - Bad Luck Banging or Loony Porn" على إشادة دولية، وحصد الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي.

من ناحية أخرى، يشارك في المهرجان مواهب متنوعة من ثماني دول مختلفة هي رومانيا وليتوانيا وأوكرانيا ومولدوفا وبلغاريا واليونان ومصر وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن تقام العروض بالتعاون مع سينما زاوية للعام الثاني على التوالي، وذلك في أيام 28 و29 فبراير و3 مارس.

وسيسلط المهرجان الضوء على عشرة أفلام تتنافس في فئة الأفلام القصيرة الدولية إلى جانب حلقتي نقاش يركزان على الصناعة وثلاثة عروض لأفلام كلاسيكية، إذ صُمم البرنامج لتوفير منصة ديناميكية لكل من صانعي الأفلام الناشئين وذوي الخبرة الكبيرة للتفاعل مع الجماهير وأقرانهم في الصناعة من خلال العروض والمناقشات.

تضم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الأفلام التالية:

1- "1991" إخراج ليناس زيورا (ليتوانيا، 2023، 12 دقيقة، روائي)

2- "فراغ" (A Void) إخراج جوردي سانك (جنوب إفريقيا، 2022، 26 دقيقة، روائي)

3- "أخبار سيئة - Bad News" إخراج ليفيو روتارو (مولدوفا، 2023، 29 دقيقة، روائي)

4- "كسر - Fracture" إخراج ديمانا باستراكوفا (بلغاريا، 2023، 30 دقيقة، روائي)

5- "هيباتيا - Hypatia" إخراج أندريه راوتو (رومانيا، 2023، 17 دقيقة، روائي)

6- "ماما" إخراج ناجي إسماعيل (مصر، 2022، 20 دقيقة، روائي)

7- "جاهز - Ready" إخراج إيريني فيانيلي (اليونان وبلجيكا، 2023، 11 دقيقة، رسوم متحركة)

8- "سورياكي - Suruaika" إخراج فلاد إليسيفيتشي ورادو سي بوب (رومانيا ، 2022 ، 9 دقائق ، رسوم متحركة)

9- "المشي في صمت - Walking Up in Silence"، إخراج ميلا زلوكتنكو، دانيال أسدي فايزي (أوكرانيا، 2023، 18 دقيقة، وثائقي)

10- "عندما تطير طائرات الميغ - When the MIGs Fly" إخراج فيليب غايسيان (رومانيا، 2023، 15 دقيقة، روائي)

ستتنافس هذه الأفلام على جائزتين: جائزة الجمهور وقيمتها 700 يورو وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 500 يورو.

بالإضافة إلى عروض الأفلام القصيرة، سيضم المهرجان حلقتي نقاش تركزان على الصناعة، إحداهما عن التراث والذكاء الاصطناعي، والثانية عن الصحة العقلية في صناعة السينما. وبجانب مسابقة الأفلام القصيرة سيكرم المهرجان التراث السينمائي من خلال قسم السينما الكلاسيكية.

من جانبها، أعربت ميرونا رادو، مديرة المهرجان، عن حماسها للتشكيلة المتنوعة، مؤكدة من جديد تفاني المهرجان في عرض أفضل ما في السينما العالمية، حيث قالت: "يسعدنا تقديم هذه الأفلام الاستثنائية التي تجسد النسيج الغني لرواية القصص من الدول المشاركة لدينا. وتغطي قائمة هذا العام العديد من الأنواع، بما في ذلك الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية، مما يعكس الإبداع النابض بالحياة لصانعي الأفلام لدينا".

مع تلقي أكثر من 100 مشاركة هذا العام، سلط الناقد السينمائي أندرو محسن، المشارك في اختيار لأفلام، الضوء على الأهمية المتصاعدة للمهرجان في مجتمع الأفلام العالمي، قائلا: "تؤكد الاستجابة الكبيرة من صانعي الأفلام في جميع أنحاء الدول الثماني على الشعبية والسمعة الجيدة للمهرجان خلال سنواته القليلة. لقد تلقينا مشاركات من أفلام شاركت في مهرجانات كبيرة في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى الاعتراف الدولي بمنصتنا".

كما أشادت جانا كالينوفا، المشاركة أيضًا في الاختيار، بالتنوع الموضوعي والصدى الثقافي الذي تم تصويره في طلبات هذا العام، قائلة: "يقدم كل فيلم عدسة فريدة لثقافة أمته، ويستكشف موضوعات تتراوح من الديناميات العائلية إلى التحولات المجتمعية. إنه لأمر ملهم أن نشهد اتساع نطاق المواهب والخيال داخل مجتمعنا العالمي لصناعة الأفلام".

يشار إلى أنه ستتاح للجمهور الفرصة للانغماس في روائع خالدة منها أفلام التحريك القصيرة للمخرج إيون بوبيسكو جوبو.

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