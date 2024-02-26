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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تستضيف اللواء سمير فرج مناقشا لرسالة دكتوراة في الإعلام

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبلت حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، اللواء دكتور سمير فرج المفكر السياسي والاستراتيجى خلال حلوله "عضوا مناقشا" بلجنة مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان : ( دور الدراما التليفزيونية في غرس الهوية الوطنية لدى الجمهور المصرى)،  للباحثة رباب على نصار عبد الباقى.

 

بحضور  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم وأسرة الباحثة.

وتكونت لجنة المناقشة من جيهان يسرى أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة" رئيسا ومناقشا"، اللواء دكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقا ، ومحافظ الأقصر الأسبق" عضوا ومناقشا" ، ا.د هبة شاهين أستاذ الإعلام والقائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس " مشرفا رئيسيا "، د. راللا عبد الوهاب أستاذ الإعلام المساعد بجامعة عين شمس ، القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا " مشرفا مشاركا ".

وقد منحت لجنة المناقشة الباحثة درجة الدكتوراة في الإعلام مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم الإعلام وقد أشادت لجنة الإشراف و الحكم برئاسة أ.د جيهان يسرى بموضوع الدراسة، والذي يمس واقع المجتمع المصرى ويتناول تأثير الدراما التليفزيونية في غرس قيم الهوية الوطنية، و يتواكب مع خطط الدولة ورؤيتها في تضمين الإعلام كقوة ناعمة في بث وغرس قيم الانتماء والوطنية، وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، حيث تقدم الدراسة نتائج علمية وترصد واقع حقيقي ومعاش بشكل علمي و أكاديمي ومنهجي واضح.

Jobs Education إدارة الشئون المعنوية اداب جامعة عين شمس اداب عين شمس الاداب جامعة عين شمس

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