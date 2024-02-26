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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يفوز على المقاولون العرب ويرتقي لوصافة الدوري

فريق المصري البورسعيدي
فريق المصري البورسعيدي

حقق فريق المصري البورسعيدي، انتصارا صعبا على مضيفه "المقاولون العرب" بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ١٤ لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.


جاء هدف المصري واللقاء الوحيد في الدقيقة ٧٠ عن طريق اللاعب التونسي معتز زدام بتسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم الكرة في أحد لاعبي المقاولون العرب وتتحول إلى الشباك.


والفوز الثمين رفع رصيد المصري إلى ٢٣ نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن إنبي الذي يتصدر جدول المسابقة، فيما توقف رصيد "المقاولون العرب" عند ٨ نقاط فقط في المركز السادس عشر.


ويعد هذا الانتصار الثاني على التوالي للمصري في بطولة الدوري، بعد تغلبه في الجولة الماضية على بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فيما واصل المقاولون العرب نتائجه السلبية في الدوري، حيث لم يحقق الفريق سوى انتصار وحيد منذ انطلاق الموسم، مقابل تلقيه سبع هزائم، والتعادل في خمس مباريات.

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