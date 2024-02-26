عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

رضا البحراوي
رضا البحراوي

فوجئ متابعو المطرب الشعبي رضا البحراوي، بتعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.. فماذا حدث له؟

txt

هتنزل 30%.. هل تنخفض أسعار السلع قبل رمضان؟| تفاصيل

txt

بتر ساق أحد أبطال فرقة ناجي عطالله.. ماذا حدث له بالتفصيل

 رضا البحراوي على جهاز التنفس الاصطناعي

شارك محمد علاء الدين، أحد الأصدقاء المقربين من المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة يظهر بها بحراوي وهو يخضع لجلسة علاج تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كتب صديق رضا البحراوي في منشوره: 

« ألف مليون سلامة عليك يا بحراوي، القلب اللي يحب رضا البحراوي يدعي له بالشفاء العاجل».

ويرافق رضا البحراوي في المستشفى كل من شقيقه سيد البحراوي ومدير أعماله أحمد جلال، وابن شقيقته عمرو البحراوي، وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لـ رضا البحراوي

يخضع المطرب الشعبي رضا البحراوي في الوقت الحالي للعلاج في منزله، بعد ما خضع لجلسات التنفس الاصطناعي بالمستشفى إثر معاناته من الانفلونزا الشديدة.

أحدث أعمال المطرب الشعبي رضا البحراوي 

طرح المطرب الشعبي رضا البحراروي مؤخرًا أحدث أغانية « الملعب واسع» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والاغنية من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، وإنتاج «هاي ميوزيك»، طارق عبدالستار وصولو بندق مزيكا.

رضا البحراوي المطرب الشعبي الملعب واسع هاي ميوزيك محمد حريقة التنفس الاصطناعي الأنفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

محافظ الإسكندرية الأسبق: نصف مليون شقة مهددة بالسقوط في مصر

واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة.. لميس الحديدي تعلق على استقالة الحكومة الفلسطينية

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ