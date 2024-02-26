على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

فوجئ متابعو المطرب الشعبي رضا البحراوي، بتعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.. فماذا حدث له؟

رضا البحراوي على جهاز التنفس الاصطناعي

شارك محمد علاء الدين، أحد الأصدقاء المقربين من المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة يظهر بها بحراوي وهو يخضع لجلسة علاج تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كتب صديق رضا البحراوي في منشوره:

« ألف مليون سلامة عليك يا بحراوي، القلب اللي يحب رضا البحراوي يدعي له بالشفاء العاجل».

ويرافق رضا البحراوي في المستشفى كل من شقيقه سيد البحراوي ومدير أعماله أحمد جلال، وابن شقيقته عمرو البحراوي، وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لـ رضا البحراوي

يخضع المطرب الشعبي رضا البحراوي في الوقت الحالي للعلاج في منزله، بعد ما خضع لجلسات التنفس الاصطناعي بالمستشفى إثر معاناته من الانفلونزا الشديدة.

أحدث أعمال المطرب الشعبي رضا البحراوي

طرح المطرب الشعبي رضا البحراروي مؤخرًا أحدث أغانية « الملعب واسع» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والاغنية من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، وإنتاج «هاي ميوزيك»، طارق عبدالستار وصولو بندق مزيكا.