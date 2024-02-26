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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا بشأن موافقة البرلمان المجري على انضمام السويد للناتو

روسيا والسويد
روسيا والسويد

قال كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، اليون الاثنين، إنه بعد أن قرر البرلمان المجري التصديق على اتفاقية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فإن السويد كدولة محايدة سوف تختفي من الوجود.

وأوضح كوساتشيف عبر قناته على تليجرام: "لقد انهارت السويد كدولة محايدة، واستسلمت المجر للغرب، وهي دولة غير محايدة ولكنها ذات سيادة، لقد تم توجيه ضربة لأمن أوروبا غير القابل للتجزئة، وليست ضربة قاتلة ولكنها خطيرة".

ووصف كوساتشيف تصديق البرلمان المجري على الاتفاقية، بأنه أحدث ضربة من الغرب "لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة الذي تم الاتفاق عليه والالتزام به على الورق في المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعامي 1975 و1989".

وصدق البرلمان المجري على اتفاقية انضمام السويد إلى حلف الناتو، وأصبحت بذلك المجر آخر دولة في الناتو توافق على طلب السويد. 

وقدمت الحكومة المجرية مشروع القانون المتعلق بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان في صيف عام 2022، ولكن تم تأجيله بسبب الخطاب غير الودي من قبل السياسيين السويديين. 

وفي مارس 2023، وافق البرلمان المجري على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه أرجأ النظر في طلب السويد.

السويد تعلق على موافقة البرلمان المجري بانضماها لـ حلف الناتو

أول تعليق من الناتو بعد موافقة البرلمان المجري على انضمام السويد للحلف

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