أول تعليق من الناتو بعد موافقة البرلمان المجري على انضمام السويد للحلف

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، بموافقة البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وقال ستولتنبرج عبر حسابه على منصة إكس: "أرحب بتصويت البرلمان المجري للتصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "الآن بعد موافقة جميع الحلفاء، ستصبح السويد الحليف الثاني والثلاثين لحلف شمال الأطلسي".

وأشار أمين عام حلف الناتو، إلى أن عضوية السويد ستجعل حلف شمال الأطلسي أقوى وأكثر أماناً.

ووافق البرلمان المجري، اليوم الاثنين، على انضمام السويد رسميا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لبيان من المكتب الصحفي للبرلمان المجري.

وجاءت هذه الموافقة بعد حوالي عامين من المفاوضات بين المجر والسويد للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما كانت ترفضة بودابست بشدة خلال العامين الماضيين، وكانت تعتبر العقبة الأخيرة أمام ستوكهولم للانضمام إلى الناتو.