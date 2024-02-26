رسميا.. البرلمان المجري يوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

وافق البرلمان المجري، اليوم الاثنين، على انضمام السويد رسميا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لبيان من المكتب الصحفي للبرلمان المجري.

وجاءت هذه الموافقة بعد حوالي عامين من المفاوضات بين المجر والسويد للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما كانت ترفضة بودابست بشدة خلال العامين الماضيين، والتي كانت تعتبر العقبة الأخيرة أمام ستوكهولم للانضمام إلى الناتو.

وفي وقت سابق، زار رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بودابست لبحث التعاون الدفاعي والأمني مع نظيره المجري فيكتور أوربان.

وبدا أن الجانبين يتصالحان، حيث اتفقا على صفقة من شأنها أن تحصل المجر على 4 طائرات مقاتلة جديدة سويدية الصنع من طراز جريبن، وستنضم السويد رسميًا إلى الحلف بعد أن تقدم وثيقة انضمامها إلى حكومة الولايات المتحدة، وهي الوديع لمعاهدة شمال الأطلسي.

ومع انضمام السويد، فإن حلف شمال الأطلسي سوف يضم 32 دولة بين أعضائه، حيث وفي العام الماضي، أصبحت فنلندا العضو الـ 31 في حلف شمال الأطلسي، مما أضاف حوالي 1300 كيلومتر (830 ميلاً) إلى حدود الحلف مع روسيا.

وباعتبارهما عضوين في حلف شمال الأطلسي، سوف تتمتع فنلندا والسويد بالحماية الممنوحة بموجب المادة 5 من المعاهدة التي أنشأها الحلف ــ والتي تنص على أن الهجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوماً على الجميع.