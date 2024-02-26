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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تعلق على موافقة البرلمان المجري بانضماها لـ حلف الناتو

السويد وحلف الناتو
السويد وحلف الناتو

رحبت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، بقرار البرلمان المجري الذي وافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت الحكومة السويدية عبر حسابها على منصة إكس: "اليوم هو يوم تاريخي، صوتت برلمانات جميع الدول الأعضاء في الناتو لصالح انضمام السويد إلى الحلف". 

وأشارت الحكومة السويدية إلى أن ستوكهولم مستعدة لتحمل مسؤوليتها تجاه الأمن الأوروبي الأطلسي.

https://x.com/SwedishPM/status/1762142835963257250?s=20

ووافق البرلمان المجري، اليوم الاثنين، على انضمام السويد رسميا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لبيان من المكتب الصحفي للبرلمان المجري.

وجاءت هذه الموافقة بعد حوالي عامين من المفاوضات بين المجر والسويد للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما كانت ترفضة بودابست بشدة خلال العامين الماضيين، والتي كانت تعتبر العقبة الأخيرة أمام ستوكهولم للانضمام إلى الناتو.

أول تعليق من الناتو بعد موافقة البرلمان المجري على انضمام السويد للحلف

رسميا.. البرلمان المجري يوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

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