لصحة جسدية ونفسية.. 10 نصائح مهمة لكبار السن

يحتاج كبار السن للكثير من الرعاية والنصائح لصحة جسدية ونفسية أفضل،لذلك كشف الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي، عن أفضل عشر نصائح لكبار السن.

عشر نصائح لكبار السن

الاهتمام بالتغذية الصحية: تناول وجبات متوازنة وغنية بالفواكه والخضروات والبروتينات والألياف، وتجنب الأطعمة المعالجة والمشروبات السكرية.

ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة التمارين البسيطة مثل المشي أو السباحة أو رياضة اليوغا لتعزيز اللياقة البدنية والمرونة.

الحفاظ على النشاط العقلي: قم بممارسة التحديات العقلية مثل حل الألغاز والقراءة وتعلم شيء جديد للحفاظ على صحة الدماغ.

الاحتفاظ بروابط اجتماعية: حافظ على التواصل مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية للحفاظ على العلاقات الاجتماعية القوية.

الاهتمام بالنوم والراحة: حافظ على نمط نوم منتظم ومريح، وخصص وقتًا للراحة والاسترخاء.

الحفاظ على السلامة المنزلية: قم بتوفير بيئة منزلية آمنة وتجنب المخاطر مثل السجاد الانزلاقي والحواجز العائقة.

الاهتمام بالصحة العامة: قم بزيارات منتظمة للطبيب واتباع الإرشادات الطبية وتناول الأدوية الموصوفة بانتظام.

التحقق من النظر والسمع: قم بزيارة اختصاصي العيون والأذن لفحص النظر والسمع وتوفير الرعاية اللازمة.

الحفاظ على النشاط الاجتماعي: انضم إلى نوادي أو مجموعات محلية لممارسة هوايتك المفضلة أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

الاستمتاع بالحياة والتفاؤل: حافظ على نظرة إيجابية تجاه الحياة واستمتع بالأنشطة والهوايات التي تحبها، يمكنك دائمًا استشارة الأطباء والمتخصصين للحصول على نصائح ملائمة لحالتك الصحية الفردية.