عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكراه الـ24.. الشيخ مكاوي السنباطي.. حاصد المراكز الأولى في مسابقات حفظ القرآن وتلاوته

الشيخ مكاوي السنباطي
الشيخ مكاوي السنباطي

تحل اليوم الاثنين، ذكرى القارئ الإذاعي الشيخ مكاوي السنباطي، والذي رحل في مثل هذا اليوم قبل 24 عامًا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المحطات في سيرته.

الشيخ مكاوي السنباطي .. حاصد المراكز الأولى في مسابقات حفظ القرآن وتلاوته 

الشيخ مكاوي محمود محمد أيوب، وشهرته الشيخ مكاوي السنباطي، من مواليد 1963/12/2 م بقرية السنباط، بمدينة ومحافظة الفيوم، ورحل يوم السبت 2000/1/1 م، الموافق 1420/9/24 هـ، عن عمر ناهز الـ 37 عامًا.

تميز السنباطي بصوت جهوري، وبمساحة واسعة وتنقل إنسيابي بين المقامات لا تكاد تشعر به، والتحق بالإذاعة المصرية في عام 1998، حصل على المراكز الأولى في مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

 

الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية: طريقة برايل ساعدتني على حفظ القرأن بأرقام الآيات

حكم عيد رأس السنة.. هل ورد في القرآن الكريم

 

فضل حافظ القرآن الكريم .. لا تمسه النار

أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن متعلمَ القرآن ومعلِّمَه خيرُ الأمة؛ فقال: «خَيْرُكُمْ -وفي رواية: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ- مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

قال الإمام أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري" (10/ 256، ط. مكتبة الرشد): [حديث عثمان يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها؛ لأنه لما كان مَن تعلم القرآن أو علَّمه أفضلَ الناس وخيرَهم دلَّ ذلك على ما قلناه؛ لأنه إنما وجبت له الخيريةُ والفضلُ مِن أجل القرآن، وكان له فضلُ التعليم جاريًا ما دام كلُّ مَن علَّمه تاليًا] اهـ.

وبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن حافظ القرآن وقارئَه مع الملائكة في المنزلة؛ فقال: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وحافظ القرآن لا تمسه النار؛ فروى الإمام أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ»، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: [«في إهابٍ» يعني: في قلب رجل، هذا يُرْجَى لمَن القرآنُ في قلبه أن لا تمسه النار] اهـ. نقلًا عن "الآداب الشرعية" للعلامة ابن مفلح (2/ 33، ط. عالم الكتب).

القرآن حافظ القرآن فضل حافظ القرآن الكريم الشيخ مكاوي السنباطي القارئ الإذاعي الشيخ مكاوي السنباطي مكاوي السنباطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

موضوعات متعلقة

صفة مذمومة كشف عنها حديث أسماء بنت عميس «بئس العبد».. احذروها

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لاتغفله

من لندن إلى أستانا... نشاط مكثف لـ حكماء المسلمين لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام خلال عام 2023

النشرة الدينية.. تفاصيل 2000 وظيفة شاغرة للعاملين والأئمة بالأوقاف.. صيغة شريفة لرؤية سيدنا محمد في المنام

دعاء آخر أيام 2023.. 8 كلمات من أقوال الصالحين ومجرباتهم.. احرص عليه

تحديد نوع الجنين بالتدخل في تعيينه ذكرا كان أو أنثى.. الأزهر يوضح 5 أمور

شهيد الأقصى يوسف سلامة.. سطور عن إمام ثالث الحرمين الذي اغتاله الاحتلال

علي جمعة يكشف عن صيغة شريفة لرؤية سيدنا محمد في المنام

ترشيحاتنا

هشام آمنة: إحالة 837 موظفاً بالمحليات وتنفيذ 864 حملة تفتيش في 25 محافظة

بعد رصد موجات تسونامي في أعقاب الزلزال المدمر.. اليابان تحذر من الأيام المقبلة

بعد تدخله ..جمال العدل: شرط وحيد سبب تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

جمال العدل: شيكابالا ظلم في المنتخب وورثنا حب الزمالك من والدنا

القباج تستعرض تقريرا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2023

بسبب ليلة حمراء.. حبس المتهم بإنهاء حياة عريس العياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

ريش بدون توب.. إطلالة مايا دياب تثير السوشيال ميديا برأس السنة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ