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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بشكل جديد.. طريقة تحضير الطعمية بالمنزل

طريقة تحضير الطعمية
طريقة تحضير الطعمية في المنزل 

تختلف طريقة تحضير الطعمية وفقا للثقافات بين البلدان، لذلك نقدم طريقة سهلة ومختلفة وبمكونات بسيطة لتحضير الطعمية .

إليك طريقة تحضير الطعمية في المنزل للشيف حميدة عثمان .

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المكونات لتحضير الطعمية في المنزل 

2 كوب كيلو من الفول المجروش المنقوع لمدّة يوم كامل

بصلة كبيرة مفرومة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ
زيت نباتي للقلي

طريقة تحضير الطعمية في المنزل 

في وعاء كبير، قم بخلط الطحين، الخميرة الفورية، السكر، والملح حتى يتم توزيعها بشكل متساوٍ.

أضف الماء الدافئ تدريجيًا واعجن المكونات حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة. قد تحتاج إلى إضافة الماء أو الطحين بناءً على حاجة العجينة إلى المزيد من الاستقرار أو الليونة.

قم بتغطية العجينة بمنشفة نظيفة واتركها تتخمر لمدة حوالي ساعة في مكان دافئ، حتى تتضاعف حجمها.

سخن كمية كافية من زيت النبات في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

بعد أن تتخمر العجينة، قم بتقسيمها إلى كرات صغيرة بحجم الطعمية المرغوبة.

قم بفتح كل كرة بين راحتي يديك لتصبح قرصًا مسطحًا.

أقلي الطعمية في الزيت الساخن وقلبها بين الحين والآخر حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

استخدم ملعقة مثقبة لإزالة الطعمية من الزيت ووضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدم الطعمية ساخنة مع الصلصة أو الخلطة المفضلة لديك، مثل الزبادي أو الحمص أو الطحينة.

تذكر أن العجينة تحتاج إلى وقت كافٍ للتخمر حتى تصبح الطعمية خفيفة وهشة. كما يمكنك تجربة إضافة التوابل المفضلة لك إلى العجينة، مثل الزعتر أو الكمون أو الثوم المفروم، لإضفاء نكهة إضافية.

الطعمية المكونات لتحضير الطعمية في المنزل طريقة تحضير الطعمية في المنزل مقلاة الزبادي الحمص الطحينة

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